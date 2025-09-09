Gabon: Igor Wenceslas Ngombamoye - « Pour le développement de Lekoko, mon choix est fait, je vote UDB le 27 septembre »

Le jeune leader de Bakoumba se retire de la course municipale et appelle à un vote massif pour tous les candidats de l'Union Démocratique des Bâtisseurs, de la législative au département et à la commune.

Dans un geste politique fort et salué par de nombreux observateurs, Igor Wenceslas Ngombamoye, une figure montante et très écoutée de la jeunesse de Bakoumba, a officialisé son retrait de la course aux élections locales du 27 septembre. Loin d'être un renoncement, cette décision est un acte de rassemblement et de sagesse pour porter haut les couleurs du développement du département de Lekoko et du Gabon.

« Ma décision est mûrement réfléchie et dictée par l'intérêt supérieur de nos populations, » déclare M. Ngombamoye. « Aujourd'hui, plus que jamais, nos circonscriptions ont besoin d'unir leurs forces plutôt que de les disperser. C'est pourquoi, moi, et l'ensemble de mes soutiens de la première heure, nous nous rangeons derrière tous les candidats investis par l'Union Démocratique des Bâtisseurs (UDB). »

Un soutien sans faille à tous les niveaux du scrutin

M. Ngombamoye a tenu à apporter son soutien explicite à l'ensemble du ticket électoral de l'UDB :

· Aux élections législatives, il appelle à voter pour Mesmin Ngabikoumou Wada, le candidat investi par l'UDB pour représenter la circonscription à l'Assemblée Nationale. « Nous avons besoin d'un député bâtisseur, capable de porter la voix de Lekoko au niveau national et de défendre nos projets de développement. »

· Aux élections départementales, il soutient sans réserve la liste conduite par Antoine Liyogho. « C'est une équipe solide et expérimentée pour gérer les affaires de tout notre département. Leur programme répond directement aux enjeux majeurs de développement territorial. »

· Aux élections municipales de Bakoumba, il reaffirme son soutien à la liste de Juste Rock Atana N'daly, à qui il souhaite « une victoire éclatante ». « Je connais son engagement et son amour pour Bakoumba. Il incarne la relève compétente dont nous avons besoin pour notre commune. » « Cet engagement collectif, » poursuit-il, « s'inscrit dans la vision portée par le Président de l'UDB, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous devons lui apporter une majorité forte et unie à tous les étages pour concrétiser son projet de société. »

La compétence au service du développement local

M. Ngombamoye insiste sur l'importance cruciale de ces élections. Avec l'effectivité de la loi sur la décentralisation, le choix des futurs gestionnaires ne doit pas se faire sur des bases émotionnelles, mais sur des critères de compétence. « Le temps de l'amateurisme est révolu. L'UDB a fait le choix de candidats rompus à la gestion publique, capables de monter des dossiers techniques et de dialoguer avec l'État et les partenaires. Ils ont un programme concret, pas simplement des promesses. »

Lekoko a soif d'infrastructures de base

L'appel de Igor Wenceslas Ngombamoye trouve son essence dans les besoins criants des populations. Il dresse un tableau sans fard des priorités : « Comment envisager l'avenir sans structures sanitaires dignes de ce nom ? Sans écoles correctement équipées ? Sans routes, sans électricité et sans eau potable ? Ce sont ces chantiers prioritaires que l'équipe de l'UDB, du député au conseiller municipal, s'engage à mener. »

Un appel solennel à l'unité et au vote

Le jeune leader lance un appel direct, particulièrement à la jeunesse de Bakoumba et de tout le département de Lekoko : « Je dis à tous les jeunes : notre avenir se joue le 27 septembre. Prenons notre destin en main. Allons massivement voter pour le ticket complet de l'UDB. Donnons-nous les moyens de nos ambitions en offrant une majorité claire à Mesmin Ngabikoumou Wada à l'Assemblée, à Antoine Liyogho pour le département, et à Juste Rock Atana N'daly pour Bakoumba. Ensemble, bâtissons ! »

Cet engagement sans faille et ce sacrifice personnel pour la cause commune résonnent comme un puissant signal en faveur de la liste de l'UDB à tous les niveaux.

À propos : Les élections législatives, départementales et municipales se tiendront le dimanche 27 septembre dans tout le Gabon. Dans le département de Lekoko, les listes et candidats de l'Union Démocratique des Bâtisseurs (UDB) sont renforcés par des ralliements significatifs comme celui de Igor Wenceslas Ngombamoye.