Gabon: Retraite du Leadership - La JCI Gabon mise sur les leaders de demain

La Jeune Chambre Internationale (JCI) Gabon, en partenariat avec le CFEP-TIC de Nkok, a organisé la première édition de la Retraite du Leadership, le 7 septembre 2025. Cette édition est placée sous le thème : « Former des leaders qui impactent pour le développement ». Une initiative visant à renforcer les capacités des jeunes et à préparer une nouvelle génération de leaders engagés.

De 9h à 19h, les membres et sympathisants de la JCI ont pris part à une série de formations animées par des formateurs certifiés et d'anciens présidents nationaux, parmi lesquels les Distingués Sénateurs Arnaud Mvet et Steeve Mouwendji.

Le Comité de planification, organe mis en place par l'Administrateur général pour relancer la JCI Gabon en proie à des difficultés depuis plusieurs années, joue un rôle central dans cette dynamique.

« Le Comité de planification stratégique est un organe consultatif que notre ami Ninon Nyoundou, Administrateur provisoire, a eu le courage de mettre en place dès le début de son mandat », a expliqué la Distinguée Sénatrice Sylvie Mboumba.

Les travaux du COPLAN se déroulent en deux phases :

Première phase : la relecture et la mise à jour des textes devenus caducs, conformément aux orientations édictées par le Board ;

Deuxième phase : la restitution des travaux, prévue dans les semaines à venir.

« La retraite de ce jour a donc pour objectif de permettre à nos formateurs de présenter à la JCI Gabon une trame des leaders sur lesquels l'organisation pourra compter dès octobre 2025, au sortir des conventions prévues au calendrier », a précisé la Distinguée Sénatrice Mboumba dans son propos d'ouverture de la formation

Le programme de la journée a intégré divers modules : gestion de projet, pouvoir et leadership, le parapluie magique, ainsi que leaders locaux et nationaux. Une activité pratique de cohésion d'équipe a également permis aux participants de mettre en oeuvre l'esprit collaboratif prôné par l'organisation.

La journée s'est achevée par un test d'évaluation et la remise d'attestations, dans une ambiance de satisfaction générale. Un succès qui conforte la JCI Gabon dans sa volonté de faire de cette retraite un rendez-vous annuel.

Rappelons que la vision de la JCI est d'être le premier réseau mondial de jeunes entreprenants, et sa mission est d'offrir aux jeunes des opportunités de leadership afin de leur donner la capacité de créer des changements positifs.