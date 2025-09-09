Afrique Centrale: Brice Clotaire Oligui Nguema prend part à la 7e Session Extraordinaire de la Conférence des Chefs d'État de la CEEAC

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a participé ce jour à Malabo, en République de Guinée équatoriale, à la 7e Session Extraordinaire de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de la Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale (CEEAC).

Cette rencontre de haut niveau, présidée par Son Excellence Obiang Nguema Mbasogo, Président de la République de Guinée équatoriale et Président en exercice de la CEEAC, a rassemblé plusieurs dirigeants de la sous-région, notamment ceux du Gabon, du Burundi, du Tchad, de la République centrafricaine et d'autres États membres.

Les travaux de la Conférence ont été marqués par les interventions de M. Abdou Abarry, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour l'Afrique centrale et Chef de l'UNOCA, ainsi que de S.E. Gilberto Da Piedade Verissimo, Président sortant de la Commission de la CEEAC.

L'ordre du jour de cette session extraordinaire a principalement porté sur le renouvellement de l'organe exécutif de la Commission. Sur la base des recommandations issues du Conseil des ministres, la Conférence a approuvé la poursuite du processus de sélection des nouveaux membres de la Commission.

Par ailleurs, elle a entériné la nomination de l'Ambassadeur Ezéchiel Nibigira, ressortissant de la République du Burundi, au poste de Président de la Commission de la CEEAC pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable.

Au terme de la session, les Chefs d'État ont rendu un vibrant hommage à l'Ambassadeur Gilberto Da Piedade Verissimo et à l'ensemble de son équipe sortante pour leur contribution significative au renforcement de l'intégration régionale et à la redynamisation institutionnelle de la CEEAC. Ils leur ont adressé leurs sincères remerciements pour les efforts déployés tout au long de leur mandat.