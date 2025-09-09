Gabon: Effectivité des bourses d'excellence de l'école les Moussaillons de POG au profit des élèves de Malachie_Educ' Prémices Leaders

Les bourses d'excellence de l'école Les Moussaillons de Port-Gentil au profit des élèves de Malachie _Educ' Prémices Leaders sont effectives. Une initiative résultant d'un partenariat entre Mme Sophie Essongue, fondatrice de l'école Les Moussaillons, et Mme Pepecy Ogouliguende née Mavikana, présidente et fondatrice de l'école Éduc' Premices Leader au profit des apprenants. Un partenariat qui s'inscrit dans le cadre du projet de société du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Les établissements scolaires ont rouvert leurs portes. Les apprenants et les enseignants ont regagné les salles de classe avec plaisir. La cohabitation ou relation entre enseignants et élèves est fortement encouragée et saluée par les parents. "L'éducation est la clé de l'emploi, de la croissance et de l'apprentissage tout au long de la vie", affirme Pepecy Ogouliguende née Mavikana.

À Port-Gentil, Pepecy Ogouliguende, née Mavikana, a effectué une visite à l'école Éduc' Premices Leader, dont elle est présidente et fondatrice. Au sein de cet établissement, deux enfants issus de familles défavorisées inscrits au programme Éduc Prémices Leaders ont été pris en charge par Mme Sophie pour un accompagnement social et un partenariat à long terme. Ce geste vise à offrir une éducation de qualité, considérée comme un levier de développement majeur. "Nous exprimons notre grand plaisir et notre gratitude à l'équipe de l'ONG Malachie ainsi qu'aux maîtresses d'Educ' Premices, pour le travail de base accompli, et à toute l'équipe de Mme Sophie qui a pris le relais", fait savoir en toute gratitude Pepecy Ogouliguende née Mavikana.

Ce geste implique des objectifs, des impacts, à court, moyen et long terme. Il vise à contribuer au projet de société du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui considère l'éducation comme un pilier fondamental. Aussi, vise-t-il à

soutenir les objectifs de développement durable (ODD) en matière d'éducation, sans oublier qu'il encourage les enfants et augmente le nombre de bénéficiaires de ces bourses. "Quand on éduque bien les enfants, on ne se fatigue plus avec les adultes", soutient-elle en guise de conclusion.