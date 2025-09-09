Congo-Kinshasa: La sécurité dans l'Est de la RDC et la rentrée parlementaire au centre de la réunion interinstitutionnelle présidée par Félix Tshisekedi

Le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a présidé, le lundi 8 septembre à Kinshasa, une réunion interinstitutionnelle consacrée à deux enjeux majeurs : la situation sécuritaire dans l'Est du pays, notamment à Uvira, et la rentrée parlementaire prévue pour le 15 septembre.

Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a rapporté que le Chef de l'État est profondément préoccupé par les tensions à Uvira, où une mission gouvernementale est en cours pour trouver une solution durable à la crise.

Concernant la rentrée parlementaire, le Président a exhorté les présidents des deux chambres à garantir une session sereine, centrée sur les priorités nationales, notamment :

La préservation de la souveraineté nationale,

Le respect des droits humains,

La sécurité des populations à l'Est.

Réformes et collaboration interinstitutionnelle

La réunion a également abordé la nécessité d'accélérer les réformes en cours, en renforçant la collaboration entre le Parlement et le Gouvernement. Le Chef de l'État souhaite une nouvelle dynamique, portée par le ministre en charge des Relations avec le Parlement, en coordination avec la Première ministre Judith Suminwa.

« Le Président veut que nous travaillions en parfaite collaboration pour faire triompher la cause du pays », a déclaré Vital Kamerhe.

Le président de l'Assemblée nationale, son homologue du Sénat Jean-Michel Sama Lukonde, la Première ministre Judith Suminwa et le Président du Conseil supérieur de la magistrature Dieudonné Kamuleta ont pris part à cette réunion.