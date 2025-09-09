Congo-Kinshasa: Lutte contre la criminalité à Fungurume - Appel à une collaboration renforcée entre police et population

La population de Fungurume, dans la province du Lualaba, et les forces de police ont été invitées à collaborer afin de freiner la montée de la criminalité dans la ville. Cet appel a été lancé lors d'une conférence organisée le weekend dernier par le média en ligne Celebrity Infos, dans le but de rapprocher les deux parties et de mutualiser leurs efforts pour obtenir de meilleurs résultats sur le terrain.

Depuis plusieurs jours, Fungurume est confrontée à une recrudescence de la criminalité urbaine, notamment des agressions contre des civils, des vols dans les domiciles, et diverses formes d'insécurité. Les habitants expriment une vive inquiétude, redoutant particulièrement la nuit. Un résident souligne que les sous-commissariats de police, jugés insuffisants et souvent éloignés des quartiers populaires, contribuent à cette insécurité.

« Nous nous interrogeons sur les critères qui déterminent l'emplacement des postes de police. Sont-ils placés au coeur de la population, ou selon des intérêts particuliers ? De plus, les équipements d'intervention sont parfois mal gérés. Par exemple, lorsque vous appelez le bureau du Centre de commandement des opérations (CCO) en cas d'attaque nocturne, on vous assure qu'une jeep est en route, alors qu'elle peut être à 14 km de là où les faits se produisent. L'absence d'une cartographie claire au CCO désoriente les policiers qui ne connaissent pas bien la géographie de la commune », dénonce un habitant.

Pour Gauthier Kanvwama, porte-parole du cadre de concertation de la société civile de Fungurume, il est indispensable de multiplier les sous-commissariats de police dans la commune et de renforcer la coopération entre la police et la population afin de mieux lutter contre la criminalité.

À ce jour, aucune réaction officielle des forces de police locales n'a encore été enregistrée face à cette situation préoccupante.