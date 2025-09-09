Congo-Kinshasa: Réforme pétrolière dans le secteur minier, les recettes fiscales explosent

9 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le vice-Premier ministre et ministre de l'Économie, Daniel Mukoko, a annoncé ce lundi 8 septembre une hausse spectaculaire des recettes fiscales à la suite de la réforme du processus d'achat des produits pétroliers par les sociétés minières.

Depuis juillet, ces entreprises sont tenues d'acheter leurs carburants sous douane, de les déclarer et de s'acquitter intégralement des impôts et taxes. Résultat : les droits perçus par le fisc sont passés de 4 milliards à 63 milliards de francs congolais par mois, soit une augmentation de 1 560 %.

« La grande réforme qui a démarré en juillet dernier, génère déjà des résultats extraordinaires. Pour vous donner juste un exemple, les droits dus au fisc, parce que ce sont des produits qui viennent de l'étranger, qui doivent donc payer les droits des douanes, qui doivent payer la TVA, ainsi de suite, ... Ces droits dus au fisc ont augmenté entre juillet et août de 1.560%, c'est-à-dire d'une moyenne de 4 milliards le mois à 63 milliards de francs congolais, de juillet en août. Et nous espérons que ce montant sera encore plus élevé en septembre », a révélé Daniel Mukoko.

Objectifs de la réforme:

Exclusion des sociétés minières des subventions pétrolières,

Renforcement de la transparence et de la traçabilité via des marqueurs spécifiques pour les produits miniers,

Prévention des détournements de fonds publics,

Réorientation des subventions vers les ménages, véritables consommateurs finaux.

« Les entreprises doivent payer le prix juste. Les subventions ne doivent pas leur profiter », a insisté le ministre.

Cette réforme s'inscrit dans une démarche de gestion responsable des finances publiques, avec des retombées positives attendues pour le budget national et la lutte contre la fraude dans le secteur pétrolier.

Daniel Mukoko a également annoncé que le secteur aérien et les télécommunications feront prochainement l'objet d'une analyse similaire, dans le cadre de l'assainissement économique.

