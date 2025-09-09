Algérie: Boughali plaide depuis le Caire pour une Union interparlementaire arabe plus solidaire et proactive

ALGER — Le président de l'Union interparlementaire arabe (UIPA), président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, a plaidé, mardi depuis le Caire (Egypte), pour une Union interparlementaire arabe plus solidaire et proactive, indique un communiqué de l'APN.

Dans une allocution prononcée à l'ouverture des travaux de la 39e session du Comité exécutif de l'UIPA, en sa qualité de président de cette institution, M. Boughali, a appelé à faire de l'UIPA "une plateforme parlementaire intégrée, reflétant la force de la position collective et la traduisant en initiatives concrètes pour renforcer l'intégration économique et sociale entre les pays arabes".

"Les responsabilités de l'Union ne doivent pas se limiter aux positions politiques, mais doivent s'étendre aussi à l'ancrage des valeurs de solidarité arabe, au renforcement de la coopération législative et de contrôle, ainsi qu'au soutien aux efforts de développement durable, considérés comme le fondement de la stabilité et de la prospérité", a-t-il ajouté.

A cet égard, M. Boughali a réaffirmé "l'engagement de l'Algérie à poursuivre son soutien au processus de l'Union, durant sa présidence actuelle, afin qu'elle demeure une tribune fédératrice des volontés arabes et une voix unifiée en faveur des causes justes sur la scène internationale".

Soulignant "la sensibilité de la conjoncture régionale et internationale dans laquelle se tient cette réunion, notamment au regard des défis croissants auxquels fait face la Nation arabe et au premier rang la question palestinienne", il a affirmé que "la tragédie de Ghaza n'est pas une simple question humanitaire, mais un miroir qui reflète le véritable visage de l'occupation fondée sur le meurtre, le déplacement, le blocus et la famine".

Le président de l'UIPA a rappelé, dans ce contexte, les rapports onusiens qui "confirment que la bande de Ghaza vit une famine planifiée, exécutée au vu et au su du Monde et en violation flagrante du droit international", déplorant que "ce qui se passe en Palestine constitue un crime de guerre à part entière et un terrorisme organisé".

Il a relevé en outre que cela "rend les autorités de l'occupation sioniste pleinement responsables", considérant que "le silence de la communauté internationale ne fait qu'encourager son arrogance".

Il a ainsi appelé à "l'unification des positions parlementaires arabes pour faire face à ces pratiques et les dénoncer", affirmant que "le soutien à la résistance du peuple palestinien est un devoir national, moral et religieux".

Pour M. Boughali, "tout règlement ignorant le droit légitime de la Palestine à l'établissement de son Etat indépendant avec Al-Qods pour capitale est voué à l'échec".