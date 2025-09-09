Algérie: Air Algérie - Des perturbations de vol vers la France en raison d'un préavis de grève des contrôleurs aériens français

ALGER — La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a annoncé, mardi dans un communiqué, que ses vols de et vers la France connaîtront des perturbations, voire des annulations, demain mercredi, en raison d'un préavis de grève des contrôleurs aériens français.

"Suite à un préavis de grève du contrôle aérien en France, d'importantes perturbations avec risque d'annulation affecteront les vols programmés le mercredi 10 septembre 2025 de et vers la France", explique la compagnie, invitant ses clients à contacter son Centre d'appel, joignable au 3302 (depuis l'Algérie) pour toute information complémentaire.

Air Algérie a également assuré sa clientèle de son "plein engagement" à les accompagner jusqu'à la fin de cette situation indépendante de sa volonté.