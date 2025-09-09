Algérie: Accidents de la route - 42 morts et 1942 blessés en une semaine

9 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Quarante-deux (42) personnes sont décédées et 1942 autres ont été blessées dans 1558 accidents de la route, survenus durant la période du 31 août au 6 septembre 2025 à travers le pays, indique, mardi, un bilan de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Tamanrasset avec 4 morts et 8 blessés dans 6 accidents, précise la même source.

Durant la même période, le dispositif de la Protection civile pour la surveillance des plages autorisées à la baignade a effectué 3633 interventions pour le sauvetage de 2827 personnes d'une mort certaine, la prise en charge de 1053 autres sur les lieux et l'évacuation de 161 vers les structures sanitaires locales, déplorant toutefois 8 cas de mort par noyade en mer et 7 autres dans des réserves d'eau.

Par ailleurs, les secours de la Protection civile sont intervenus pour l'extinction de 2692 incendies urbains, industriels et autres, dont les plus importants ont été enregistrés dans les wilayas d'Alger (268 incendies), Annaba (152) et Blida (142).

D'autre part, le dispositif mis en place pour la lutte contre les incendies de forêts et de récoltes a permis l'extinction de 180 incendies à travers plusieurs wilayas du pays.

