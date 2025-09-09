Algérie: Sétif - Ouverture du Salon international de l'agriculture et de la production végétale

SETIF — Un total de 49 exposants représentant des structures et des entreprises spécialisées dans le travail de la terre participent au Salon international de l'agriculture et de la production végétale, ouvert lundi dans une grande tente déployée à la cité El Hidhab, à l'est de Sétif.

Les entreprises des secteurs public et privé participant à la 2ème édition de cet événement, organisé sous le slogan "Une harmonie intelligente dans les pratiques agricoles", exposent divers produits et équipements en lien avec le secteur agricole, tels que des machines agricoles, des systèmes d'irrigation, des engrais, des semences et différentes productions agricoles, ainsi que des services financiers et d'assurance.

En marge de l'inauguration du salon, Rabah Samir, représentant de la société "Ritadj Expo", organisatrice de cet événement, a souligné que l'objectif est "de mettre en avant les dernières technologies et les innovations les plus récentes dans le domaine de l'agriculture moderne, d'encourager les investissements dans ce secteur vital et de renforcer les opportunités de partenariat entre les acteurs locaux et étrangers", d'autant que le salon a attiré des participants de plusieurs régions du pays, ainsi que d'autres venus de Tunisie et de Turquie.

M. Samir a ajouté que la 2ème édition de cette manifestation "constitue avant tout une occasion pour les agriculteurs de découvrir les innovations et les technologies de pointe dans le domaine agricole, de débattre en entre eux et avec les représentants d'entreprises spécialisées dans la production agricole, permettant ainsi d'échanger leurs expériences et leurs idées, tout en élargissant les perspectives de coopération".

Le programme du salon prévu sur 4 jours (du 8 au 11 septembre) comprend l'organisation de colloques scientifiques animés par des experts et des chercheurs dans le domaine agricole, qui débattront de thèmes liés aux techniques modernes de développement de ce secteur stratégique et étudieront les mécanismes permettant d'intégrer ces techniques dans les pratiques agricoles afin de parvenir à un développement durable.

A cette occasion, de nombreux participants, dont la représentante de la Société nationale d'assurance (SAA), Mme Rania Fitas, ont estimé que ce salon constitue une "occasion importante pour promouvoir les opportunités d'investissement dans le secteur agricole et faire connaître les produits locaux, en plus d'être un espace d'échange d'expériences entre les acteurs, ce qui contribuera à soutenir le développement agricole durable avec l'accompagnement des compagnies d'assurance".

Il est à noter que l'inauguration de ce salon, organisé en coordination avec la Chambre régionale de l'agriculture, a été présidée par le wali de Sétif, M. Mustapha Limani, aux côtés du directeur de la Chambre nationale de l'agriculture, M. Mohamed Yazid Hambli, et de cadres du secteur agricole.