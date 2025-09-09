Algérie: HCA - L'engagement et les efforts pour la promotion de la langue et la culture amazighes soulignés

ALGER — Le Secrétaire général du Haut-commissariat à l'Amazighité (HCA) Si El Hachemi Assad a mis en avant, lundi à Alger, l'engagement et les efforts de cette instance pour la promotion de la langue et la culture amazighes en tant qu'un des éléments fondamentaux de l'identité nationale.

S'exprimant à l'occasion du "Séminaire de formation destiné aux encadrants dans le domaine de l'éducation à l'image pour enfants", en présence de la Déléguée nationale à la protection de l'enfance, Meriem Cherfi, le SG du HCA a énuméré plusieurs projets, notamment les ateliers destinés aux élèves pour la réalisation de courts métrages en langue amazighe et l'organisation d'un séminaire de formation pour les inspecteurs de la langue amazighe.

Les préparatifs de la 6ème édition du Prix du Président de la République pour la littérature et la langue amazighes et le programme d'édition d'oeuvres académiques et littéraires comptent également, selon lui, parmi les initiatives visant à "consolider la présence de la langue amazighe dans le paysage éducatif et culturel algérien".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Evoquant le séminaire de formation, M. Assad a souligné que cet événement "marque l'ouverture de la rentrée culturelle, pédagogique et sociale du HCA", notant à ce propos l'importance de l'image comme outil éducatif et créatif, permettant aux enfants et aux jeunes de "s'exprimer et découvrir leur potentiel".

D'autre part, M. Assad a annoncé l'organisation d'un forum de formation pour les inspecteurs de la langue amazighe en novembre prochain à Blida, en partenariat avec le ministère de l'Education nationale.

Concernant le programme d'édition 2025, M. Assad a estimé que le catalogue éditorial, riche de 16 publications académiques, littéraires et linguistiques, reflète l'engagement du HCA à "soutenir la recherche scientifique et la création littéraire", en Tamazight, dans ses différentes variantes linguistiques.

Par ailleurs, M. Assad a évoqué la participation du HCA au Salon international du livre d'Alger (Sila), qui sera marquée notamment par la présentation de 16 nouveaux titres, en plus de la tenue d'une journée d'étude sur les "questions linguistiques actuelles", prévue le 4 novembre.

Pour sa part, la Déléguée nationale à la protection de l'enfance, Meriem Cherfi, a souligné les efforts de l'Etat en matière de protection et de promotion de l'enfance", rappelant un "dispositif juridique" mis en place en la matière qui consacre l'ensemble des droits de l'enfant.

A ce titre, elle a cité la loi 15-12 du 15 juillet 2015 relative à la protection de l'enfant, en vertu de laquelle l'Organe national de la protection et de la promotion de l'enfance (ONPPE) a été créé, soulignant que la Constitution de 2020 avait consacré l'"intérêt suprême de l'enfant" et renforcé ses droits.

Dans ce cadre, la même responsable a considéré que les progrès réalisés par l'Algérie dans le domaine de l'enfance se traduisent par la mise en oeuvre de textes réglementaires visant à garantir des conditions nécessaires à la croissance et à l'éducation des enfants.