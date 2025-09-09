Algérie: Mise en service du système 'JIBAYA'TIC' au niveau de 14 centres des impôts

ALGER — La Direction générale des impôts (DGI) a annoncé, lundi dans un communiqué, la mise en service effective du nouveau système d'information fiscal "JIBAYA'TIC" au niveau de 14 centres des impôts et centres de proximité des impôts dans plusieurs wilayas du pays, dans le cadre de la mise en oeuvre de son plan stratégique de transformation numérique et de modernisation des services fiscaux.

Il s'agit des centres des impôts d'El Khroub (Constantine) et de Médéa, ainsi que des centres de proximité des impôts de Ras el Ma (Sidi Bel Abbès), de Hamam Bouhdjer (Aïn Temouchent), de Kherrata (Béjaïa), de Barika (Batna), de Laghouat, de Tamalous (Skikda), de Debila (El-Oued), de Bordj Bou Arreridj, de Ghardaia, d'Ain el Bey (Constantine), et de Metlili, de Bounouara et d'El- Guerrara (Ghardaia), précise la DGI.

Le système "JIBAYA'TIC" vise à réaliser un saut qualitatif en matière de services fiscaux, en permettant aux contribuables d'accomplir les procédures à distance, avec précision et facilité, dans une démarche qui reflète la poursuite des efforts consentis en vue de développer la performance fiscale et de renforcer les initiatives de numérisation globale, selon la même source.