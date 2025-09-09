Algérie: Mise en service du système 'JIBAYA'TIC' au niveau de 14 centres des impôts

8 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — La Direction générale des impôts (DGI) a annoncé, lundi dans un communiqué, la mise en service effective du nouveau système d'information fiscal "JIBAYA'TIC" au niveau de 14 centres des impôts et centres de proximité des impôts dans plusieurs wilayas du pays, dans le cadre de la mise en oeuvre de son plan stratégique de transformation numérique et de modernisation des services fiscaux.

Il s'agit des centres des impôts d'El Khroub (Constantine) et de Médéa, ainsi que des centres de proximité des impôts de Ras el Ma (Sidi Bel Abbès), de Hamam Bouhdjer (Aïn Temouchent), de Kherrata (Béjaïa), de Barika (Batna), de Laghouat, de Tamalous (Skikda), de Debila (El-Oued), de Bordj Bou Arreridj, de Ghardaia, d'Ain el Bey (Constantine), et de Metlili, de Bounouara et d'El- Guerrara (Ghardaia), précise la DGI.

Le système "JIBAYA'TIC" vise à réaliser un saut qualitatif en matière de services fiscaux, en permettant aux contribuables d'accomplir les procédures à distance, avec précision et facilité, dans une démarche qui reflète la poursuite des efforts consentis en vue de développer la performance fiscale et de renforcer les initiatives de numérisation globale, selon la même source.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.