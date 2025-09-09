Afrique: IATF - Signature de deux conventions et d'un accord pour soutenir l'innovation

ALGER — Deux conventions et un accord ont été signés, lundi au Palais des expositions des Pins maritimes, pour soutenir les incubateurs d'entreprises, financer les projets innovants et établir des partenariats industriels continentaux stratégiques, et ce, en marge de la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), qui se tient du 4 au 10 septembre à Alger.

La cérémonie de signature de deux conventions relatives au financement des incubateurs a été présidée par le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, M. Noureddine Ouadah.

Les conventions ont été signées par le Directeur général de l'accélérateur public Algeria Venture, Lyes Abdoun, avec, d'une part, l'incubateur Advalians, représenté par sa Directrice, Rima Dib, et, d'autre part, l'incubateur Leancubator, représenté par son Directeur, Abdelfattah Harizi.

Ces deux conventions portent sur l'organisation et le lancement du programme d'incubateur Kick-Start, destiné aux projets innovants labellisés, dans le cadre du soutien et du développement de l'écosystème des start-up.

Dans une allocution à cette occasion, le ministre a précisé que le financement de ces deux incubateurs, dans le cadre de ces conventions, participe des efforts visant à transformer les projets innovants en start-up, conformément aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à atteindre l'objectif de 20.000 start-up.

Par ailleurs, le stand du complexe GISB Electric au Palais des expositions a vu la signature d'un accord de partenariat stratégique entre ce groupe industriel et la société soudano-éthiopienne Masaly International Trade and Investment Co. Ltd, opérant dans les domaines du commerce, des industries électriques, des équipements et des métaux.

D'une valeur de 130 millions de dollars, cet accord représente une étape importante dans la coopération industrielle et commerciale entre l'Algérie et le Soudan, ouvrant des perspectives prometteuses pour l'investissement conjoint et le soutien aux initiatives régionales dans le domaine de l'électricité.

Les deux parties ont affirmé que cette démarche reflète la volonté commune de construire des partenariats économiques solides et durables à même de renforcer l'intégration industrielle et commerciale du continent africain et de consolider la position des deux pays en tant qu'acteurs clés du processus de développement régional.