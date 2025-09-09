Afrique: IATF 2025 - Des solutions technologiques innovantes ouvrent des perspectives prometteuses pour la coopération continentale

ALGER — La 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), qui se tient à Alger, incarne l'esprit de coopération économique continentale et l'ouverture sur de nouveaux partenariats, constituant ainsi un espace de rencontre entre start-up et investisseurs et ouvrant de perspectives prometteuses aux porteurs d'idées innovantes issus du continent africain.

A ce propos, des responsables de start-up innovantes rencontrés par l'APS lors du 5e jour de l'IATF, qui se déroule au Palais des expositions (Alger), ont indiqué que cet évènement combine innovation, financement et coopération intra-africaine, en offrant aux start-up innovantes l'opportunité d'exposer leurs idées devant les investisseurs algériens, d'Afrique et même internationaux, afin de contribuer à répondre aux besoins nationaux et à construire un marché africain unifié.

Dans ce sillage, la solution technologique innovante lancée par la start-up " Qareeb" a attiré l'attention de plusieurs hommes d'affaires, en proposant son produit "Q farming" dédié à l'agriculture intelligente, qui fournit aux agriculteurs les différentes informations sur le sol et le climat, tout en permettant le contrôle à distance des systèmes d'irrigation, y compris dans des zones dépourvues de couverture.

Selon le fondateur de cette start-up, Adam Debba, les perspectives d'élargissement de la clientèle sont encourageantes, plusieurs investisseurs ayant exprimé leur volonté d'investir dans ce produit, en sus des offres variées reçues de participants africains.

Il a estimé que ce genre de rencontres économiques ouvre une nouvelle voie de partenariat entre start-up et bailleurs de fonds, permettant aux produits locaux innovants de se faire une place sur les marchés africains.

Entre autres projets innovants inscrits dans cette orientation, figure celui de la société "Digi Roots XR" qui, en partenariat avec l'entreprise "Anatomis", a soumis un projet médical prometteur à savoir: "la table d'anatomie intelligente", une innovation qui repose sur les techniques de simulation médicale et de modélisation 3D pour assurer des plateformes pédagogiques adaptées aux étudiants des facultés de médecine et des hôpitaux universitaires, a fait savoir le directeur de cette start-up, Rafik Drissi.

Partant du principe du recours à des solutions locales africaines répondant aux besoins du continent, les initiateurs de ce projet, dont la première version a été accueillie par l'Université de Saïda et financée par le groupe "Condor", ont oeuvré à attirer des partenaires africains, la rencontre avec la start-up zimbabwéenne "Maw Technologies" ayant constitué une opportunité pour un échange d'expertises.

Dans ce contexte, le fondateur de la société zimbabwéenne, Daniel Nkuzuwalela a précisé que la découverte du projet de "la table d'anatomie intelligente" l'a amené à envisager une intégration des solutions offertes par les deux sociétés, d'autant plus que sa société investit dans les technologies de pointe, pour élargir l'accès à l'enseignement dans les domaines des sciences, des technologies, de l'ingénierie, des mathématiques et de la formation professionnelle, avec une possible extension de ses activités vers le secteur de la santé.

"Le marché africain demeure avide de ce type de solutions", ce qui renforce les opportunités de coopération à l'avenir", a-t-il indiqué.

Pour sa part, le fondateur de la start-up sud-africaine "Digging Deep", Keith Nari, spécialisée dans le secteur minier, a fait part de son admiration pour l'expérience algérienne qu'il qualifie de "remarquable", manifestant le souhait de revenir en Algérie dans le cadre de partenariats stratégiques axés sur les drones, les produits chimiques et les services.

Nari a également réaffirmé son intérêt pour la coopération avec les entreprises minières algériennes, en se disant ouvert à la création de joint-ventures algéro-africaines en vue de lancer des projets de qualité dans ce secteur vital.

Les centres de recherche nationaux ont eux aussi marqué leur présence dans les allées de la foire. Le Centre national de recherche en mécanique (CRM) de Constantine y expose une station météorologique algérienne de pointe, proposée à un prix "inférieur de 50 à 60 % par rapport aux tarifs mondiaux", selon les déclarations de son directeur, Hadj Mohamed Benia.

Ce produit, développé par des compétences algériennes, revêt une importance particulière dans le contexte des changements climatiques mondiaux, qui imposent la nécessité d'adapter les prévisions climatiques, au vu de leur rôle crucial dans la prise de décisions liées à l'agriculture ou à la gestion des grands risques.

De nombreux visiteurs africains ont exprimé un vif intérêt pour le projet.

A ce propos, M. Benia a souligné la disponibilité du centre à partager ce produit avec les acteurs du continent, le qualifiant d'outil indispensable pour protéger les personnes et leurs biens.

La 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine se poursuit à Alger jusqu'à mercredi prochain.