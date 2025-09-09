Algérie: GAB - Avancée notable dans le renforcement du réseau et l'amélioration de sa performance en 2025

ALGER — L'année 2025 a été marquée par une avancée notable dans le renforcement du réseau des Guichets automatiques de billets (GAB) et l'amélioration de sa performance, à travers l'installation de 600 nouveaux appareils, soit un total de 2596 GAB répartis à travers les wilayas du pays, indique dimanche un communiqué du ministère de la Poste et des Télécommunications.

Les efforts d'extension "se poursuivent par l'acquisition de 300 appareils supplémentaires avant la fin de l'année en cours, en sus de 700 autres appareils programmés pour l'année 2026. Ces nouveaux lots seront dotés de fonctionnalités intégrées, permettant aux citoyens d'effectuer des opérations de retrait et de dépôt en même temps, et contribuant à alléger la charge des bureaux de poste et à assurer la continuité du service", précise le ministère dans son communiqué.

Sur le plan technique, "le programme de maintenance mis en oeuvre avec sérieux et rigueur a permis d'accroitre le taux d'opérationnalité du réseau à plus de 97%, tout en garantissant un approvisionnement régulier en liquidités, notamment lors des périodes de forte affluence des citoyens", ajoute la même source.

"62 espaces libres de GAB fonctionnant 24/24h et 7/7j ont été mis en service, outre 54 autres espaces programmés visant à étendre la couverture, notamment dans les zones à forte densité de population", note le communiqué.