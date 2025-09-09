Algérie: Saadoui souligne l'importance de l'actualisation des programmes éducatifs et de formation des classes d'alphabétisation

TLEMCEN — Le ministre de l'Education nationale, Mohamed Seghir Saadoui, a souligné, lundi, l'importance de l'actualisation des programmes éducatifs et de formation des classes d'alphabétisation par l'intégration des outils numériques.

Dans une allocution lue en son nom par le directeur de l'Office national d'alphabétisation et d'enseignement des adultes (ONAEA), Zine El-Abidine Ali, lors de la cérémonie de célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation, coïncidant avec le 8 septembre et organisée à Tlemcen sous le thème "Promouvoir l'alphabétisation à l'ère du numérique", le ministre a affirmé :

"Nous oeuvrerons à actualiser les programmes éducatifs et de formation de manière à intégrer les moyens numériques et technologiques modernes dans le processus d'apprentissage, tout en préservant les méthodes pédagogiques originales qui ont prouvé leur efficacité, afin de garantir un équilibre éducatif au service de l'apprentissage".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a ajouté que "l'actualisation des programmes ne se fera pas en dehors du contexte national, mais prendra en compte la dimension identitaire et culturelle de l'Algérie, en particulier la question de la mémoire nationale, considérée comme un dossier souverain qui doit être reflété dans le contenu de la formation et de l'enseignement, pour préserver les constantes et renforcer l'appartenance nationale chez tous les apprenants, notamment les adultes"

M. Saadoui a également mis en avant "la volonté d'insuffler la dynamique nécessaire à la mise en oeuvre de la stratégie nationale d'alphabétisation et de tendre vers une véritable transition numérique, dans le cadre de la vision prospective du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a fait de la transition numérique l'un des piliers essentiels de l'édification de l'Algérie".

Il a en outre affirmé: "nous oeuvrerons à renforcer le partenariat et la coopération avec les différents secteurs gouvernementaux concernés ainsi qu'avec la société civile, notamment les secteurs représentés au Conseil d'orientation de l'Office national d'alphabétisation et d'enseignement des adultes, considérant que le travail participatif est la voie la plus efficace pour atteindre les objectifs de l'alphabétisation de manière globale et efficace ".

Le ministre a, par ailleurs, rappelé que "l'Algérie a réalisé, grâce aux volontés politique et sociétale, des résultats très encourageants dans le cadre du programme national d'alphabétisation et d'enseignement des adultes, avec une baisse notable du taux d'analphabétisme évalué, aujourd'hui, à 4,7 %, un acquis qui honore tous ceux qui ont contribué et travaillé avec dévouement dans ce domaine".

Il a souligné que la distinction, récemment décernée à l'Office national d'alphabétisation et d'enseignement des adultes par l'UNESCO, constitue une reconnaissance internationale "qui reflète l'ampleur des efforts déployés par l'Algérie dans ce domaine, devenant un modèle à suivre pour de nombreux pays".

"Grâce à la détermination, à la planification, à l'ouverture sur les partenariats et les nouvelles technologies, appuyées par l'accompagnement sociétal, nous pourrons encore réduire le taux d'analphabétisme et atteindre notre objectif d'une société instruite, consciente, débarrassée de l'analphabétisme et connectée au savoir et aux technologies", a-t-il encore poursuivi.

Pour sa part, le directeur de l'Office national d'alphabétisation et d'enseignement des adultes, Zine El-Abidine Ali, a indiqué à la presse que toutes les conventions conclues par l'Office seront actualisées et de nouveaux accords seront signés avec différents secteurs gouvernementaux afin d'élever le niveau éducatif des adultes.

La cérémonie, marquée par la présence des représentants des antennes de l'ONAEA de plusieurs wilayas, a été ponctuée par la projection d'un film documentaire sur les efforts de l'Etat dans le domaine de l'alphabétisation, la présentation d'une conférence intitulée "Promouvoir l'alphabétisation à l'ère du numérique tout en préservant la mémoire et les valeurs nationales", des démonstrations sur l'application statistique des classes d'alphabétisation et l'expérience de l'Office en matière de numérisation, ainsi que des expositions d'artisanat et des activités réalisées par des apprenantes des classes d'alphabétisation de Tlemcen.

A cette occasion, une convention a également été signée entre l'Office national d'alphabétisation et d'enseignement des adultes et l'Union nationale des personnes handicapées algériennes, en plus de l'actualisation d'un accord avec l'association nationale "Iqraâ".

La cérémonie a été clôturée par la remise de distinctions aux meilleures apprenantes ainsi qu'aux enseignantes ayant obtenu des résultats positifs dans l'enseignement des adultes, note-on.