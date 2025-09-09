Sénégal: HLM Biscuiterie - Un homme arrêté pour viol sur un mineur

Le Commissariat d'arrondissement des HLM Biscuiterie a interpellé un homme soupçonné de viol avec violence sur un mineur d'environ 11 ans aux HLM 6 d'après un communiqué de la police.

Ce 7 septembre 2025, vers 12h30, une femme et son fils, tous deux domiciliés aux HLM 6, ont conduit un homme au commissariat. Avec l'aide de riverains, ils l'ont mis à la disposition des services de police pour des faits qu'ils ont qualifiés de viol sur mineur (pédophilie) avec violence. Selon les déclarations de la victime, alors qu'il jouait au football avec ses amis dans la rue vers 10 heures du matin, un inconnu l'a approché et l'a invité à le suivre dans une maison en construction du quartier HLM 6 Nimzatt, sous prétexte de l'aider à récupérer des étais en bois.

Une fois sur la terrasse de l'immeuble, la victime rapporte avoir reçu un coup de poing à l'oeil gauche. L'agresseur l'aurait ensuite forcé à se déshabiller avant de le pénétrer par derrière. Alerté par les cris de la victime, l'épouse du propriétaire de la maison en construction, qui réside au rez-de-chaussée, a prévenu les jeunes du quartier qui se trouvaient sur le parking. Ces derniers se sont immédiatement rendus sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Selon le mineur, ce sont eux qui ont maîtrisé l'agresseur avant de l'interpeller et de le conduire au poste de police.