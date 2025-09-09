Afrique: Sénégal - RD Congo - Duel de « fauves » pour la première place du groupe B

À Kinshasa, pour un déplacement périlleux ou salvateur, l'équipe nationale du Sénégal sait ce qui l'attend. Kalidou Koulibaly et ses partenaires, qui n'ont plus de grosse marge de manœuvre, à trois rencontres de la clôture des éliminatoires, doivent battre la Rd Congo sur ses terres pour l'éjecter de la place directement qualificative au Mondial 2026.

Le groupe B est l'un des plus indécis dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Le seul ticket directement qualificatif n'est pas encore attribué à 3 journées de la fin. Mais, la Rd Congo et le Sénégal sont les plus proches de décrocher le sésame. « Lions » et « Léopards » sont au coude à coude depuis l'entame des éliminatoires et se retrouvent d'ailleurs, cet après-midi, au Stade des Martyrs de Kinshasa, pour la suprématie du groupe. La Rd Congo est en position de force actuellement puisqu'elle est leader avec 16 points. Meilleure attaque de la poule avec 11 buts, l'équipe congolaise a enregistré 5 victoires pour un nul et une défaite.

Le Soudan est la seule équipe à avoir fait chuter les « Léopards » (1-0). Ce revers remonte au 19 novembre 2023. Depuis, Chancel Mbemba et ses coéquipiers sont devenus un rouleau compresseur qui roule sur presque tous ses adversaires et n'a encaissé que 3 buts en 7 matches. Seule équipe invaincue dans la poule, le Sénégal a, cependant, laissé filer des points importants en faisant match nul contre le Togo (0-0) à Lomé et le Soudan (0-0) à Benghazi en Libye. Les « Lions » ont aussi, devant le public du stade Abdoulaye Wade, concédé le nul (1-1) face à la Rd Congo.

Neutraliser le champion d'Afrique 2021 sur sa pelouse a donné des idées aux Congolais qui, conscients de leurs qualités, ne visent que la première place pour renouer avec la Coupe du monde qu'ils n'ont plus disputée depuis l'édition de 1974 en Allemagne de l'Ouest. Moins fringant que lors des dernières éliminatoires où il parvenait à se qualifier assez tôt, le Sénégal, sérieux à domicile, malgré le couac contre la Rd Congo, voyage difficilement. La preuve, sur leurs 7 matches, Sadio Mané et ses coéquipiers ont remporté 4 victoires dont les 3 à domicile. La seule victoire acquise à l'extérieur était sur la pelouse de la Mauritanie (1-0).

Victorieux du Soudan (2-0), le Sénégal doit enchaîner à Kinshasa pour prendre la première place. « On est venu avec des ambitions. C'est conforme à notre statut. On est là pour chercher des points. On va vers un match difficile face à une belle équipe. Partout où on va, c'est pour s'imposer. Le favori, c'est la Rd Congo qui est premier du groupe. On aura en face un public derrière son équipe. On doit faire preuve de sérénité et de lucidité. Ce sera une finale. Et une finale ne se joue pas, elle se gagne », a déclaré Pape Thiaw en conférence de presse.

Kalidou Koulibaly, le capitaine des « Lions », ne vise que les 3 points. « Cela va être un match très difficile. On sait que la Rd Congo est devant nous. On sait que c'est une finale. Mais moi, je pense qu'on a 3 finales, les 3 derniers matches. Cela commence par une finale ici à Kinshasa. C'est un match difficile contre une équipe qui veut se qualifier à la Coupe du monde. Ils ont à cœur de faire quelque chose de bien ici. Mais nous, on a un statut à protéger », a-t-il dit.