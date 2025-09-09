Cote d'Ivoire: Technologie - 20 jeunes distingués pour leur engagement dans l'économie numérique

9 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)

Ils sont vingt jeunes, âgés de 18 à 26 ans, à avoir été distingués pour leur potentiel dans les sciences et la technologie. Réunis le 3 septembre 2025, à Cocody, ces lauréats du programme Yango Fellowship, initié en partenariat avec la Fondation Benianh, incarnent une nouvelle génération de bâtisseurs numériques.

Leurs profils sont variés : informatique, cybersécurité, mathématiques, ingénierie, télécommunications, économie et innovation. Certains sont doctorants, d'autres de jeunes entrepreneurs déjà engagés dans des projets liés à l'e-commerce, à l'urbanisme ou à la sécurité numérique. Fait notable : près d'un tiers sont des femmes, renforçant le signal en faveur de la représentativité féminine dans les filières scientifiques et technologiques.

Pour l'année académique 2025-2026, ces boursiers bénéficieront d'un accompagnement global : allocations pour couvrir leurs besoins essentiels, mentorat assuré par des experts, ateliers pratiques et mise en réseau avec des professionnels du secteur. « Ces 20 jeunes talents incarnent l'avenir numérique de la Côte d'Ivoire. À travers ce programme, nous investissons dans leur réussite individuelle et dans la capacité collective de la jeunesse à transformer notre pays par l'innovation », a souligné Kadotien Alassane Soro, directeur général de Yango Côte d'Ivoire.

Son homologue de la Fondation Benianh, Athanase Ogou Okaingni, a ajouté que « ces jeunes sont appelés à devenir des acteurs clés de la transformation numérique de notre pays ».

Les récipiendaires, heureux et émus, ont exprimé leur gratitude envers les initiateurs du programme. Pour eux, cette bourse représente bien plus qu'un simple soutien financier : elle allège les charges de leurs parents et leur offre une opportunité unique d'avancer sereinement dans leurs projets académiques et professionnels.

Lancé début 2025, le Yango Fellowship a déjà suscité un vif engouement, avec un grand nombre de candidatures enregistrées. Déjà présent en Côte d'Ivoire et en Zambie, le programme prépare désormais son extension à l'échelle panafricaine, avec Abidjan comme hub régional.

