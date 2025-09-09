Cote d'Ivoire: Association ivoirienne de karaté shotokan - Un siège et de nouvelles perspectives

9 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)

L'Association ivoirienne de karaté shotokan (Aikash) était en assemblée générale ordinaire, samedi, à l'Agora de Yopougon, lieu qui abrite également le tout nouveau siège de l'association. Sur 150 clubs membres, 110 ont pris part au conclave qui trace les sillons du renouveau du karaté shotokan en Côte d'Ivoire.

« C'était difficile au départ. Nous avons rencontré beaucoup de problèmes, mais tout a fini par rentrer dans l'ordre et nous avons tenu notre engagement », a souligné Ulrich Yao N'Guessan, ceinture noire 4e dan, l'ancien champion devenu président de l'Aikash.

A cette occasion, on a vu plusieurs grands maîtres autour du président Ulrich N'Guessan. Me Zozo Tapé, ceinture noire 8e dan ; Yao Koffi Julien, 7e dan ; Galaty Ferdinand et autres ont salué la paix retrouvée et appelé à une mobilisation autour des activités de leur mouvement. De cette assemblée générale ordinaire supervisée par Me Jonas Lago, représentant la faîtière, la Fédération ivoirienne de karaté, l'on retient que les choses sont progressivement en train de se mettre en place.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« La réconciliation est en marche, nous venons d'inaugurer le nouveau siège de l'Aikash. C'est une grande première et tout le monde en est fier. Mais ce n'est pas tout ; il reste encore des cases de notre programme à valider », promet Ulrich N'Guessan qui a évoqué des questions primordiales telles que la création de l'école de l'arbitrage pour avoir des maîtres de salle outillés, afin de permettre au shotokan ivoirien de retrouver le haut niveau.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.