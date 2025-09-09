Cote d'Ivoire: Association ivoirienne de karaté shotokan - Un siège et de nouvelles perspectives

L'Association ivoirienne de karaté shotokan (Aikash) était en assemblée générale ordinaire, samedi, à l'Agora de Yopougon, lieu qui abrite également le tout nouveau siège de l'association. Sur 150 clubs membres, 110 ont pris part au conclave qui trace les sillons du renouveau du karaté shotokan en Côte d'Ivoire.

« C'était difficile au départ. Nous avons rencontré beaucoup de problèmes, mais tout a fini par rentrer dans l'ordre et nous avons tenu notre engagement », a souligné Ulrich Yao N'Guessan, ceinture noire 4e dan, l'ancien champion devenu président de l'Aikash.

A cette occasion, on a vu plusieurs grands maîtres autour du président Ulrich N'Guessan. Me Zozo Tapé, ceinture noire 8e dan ; Yao Koffi Julien, 7e dan ; Galaty Ferdinand et autres ont salué la paix retrouvée et appelé à une mobilisation autour des activités de leur mouvement. De cette assemblée générale ordinaire supervisée par Me Jonas Lago, représentant la faîtière, la Fédération ivoirienne de karaté, l'on retient que les choses sont progressivement en train de se mettre en place.

« La réconciliation est en marche, nous venons d'inaugurer le nouveau siège de l'Aikash. C'est une grande première et tout le monde en est fier. Mais ce n'est pas tout ; il reste encore des cases de notre programme à valider », promet Ulrich N'Guessan qui a évoqué des questions primordiales telles que la création de l'école de l'arbitrage pour avoir des maîtres de salle outillés, afin de permettre au shotokan ivoirien de retrouver le haut niveau.