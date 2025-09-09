Cote d'Ivoire: Tournoi de football des assureurs du pays 2025 - Gna-CI brille face à SanlamAllianz

L'édition 2025 du tournoi de football des assureurs, débutée le 26 avril dernier, a connu son apothéose, le 6 septembre, au complexe sportif Cheick Anzoumana de Treichville, au quartier Biafra. La compétition, organisée par l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire (Asaci), a été remportée par la Gna-CI devant SanlamAllianz (2-1), après une finale âprement disputée.

Au terme du temps réglementaire, le score était d'un but partout. Les hommes de la Gna-CI, qui avaient ouvert la marque, s'apprêtaient à fêter quand l'équipe de SanlamAllianz a refait son retard. Dans les gradins, tout comme aux alentours du terrain, la tension était palpable. Les 22 acteurs, quant à eux, étaient gonflés à bloc, à telle enseigne qu'au fil des minutes, le jeu se durcissait. On sentait la concurrence entre les entreprises prendre le pas sur le jeu. Heureusement que l'arbitre veillait au grain.

Finalement, c'est au cours des prolongations que la Gna-CI a dompté les assureurs de SanlamAllianz. « C'était un beau spectacle entre deux équipes fortes. Il y a eu des moments de doute, mais les garçons n'ont pas lâché et on a eu gain de cause. Ce qui nous réjouit le plus, c'est cet esprit d'équipe entre le personnel, ce sentiment d'appartenance qui se développe avec ce tournoi », a déclaré Romuald Kouassi, directeur général de la Génération nouvelle d'assurance (Gna-CI).

Mamadou Koné, président de l'Asaci, quant à lui, a salué la bonne organisation du tournoi et l'engagement des acteurs. « Être engagé jusqu'au bout pour nos clients, c'est ce modèle que nous voulons dans notre secteur d'activité. Bravo aux équipes qui se sont prêtées au jeu », a conclu M. Koné, qui a rappelé l'objectif de ces retrouvailles annuelles, à savoir la recherche de la cohésion chez les assureurs. Cette année, ce sont 18 équipes (contre 14 l'an dernier) qui se sont affrontées.

