Afrique: Qualifications Coupe du Monde 2026 - Un match couperet pour les Lions face à la RDC

C'est une confrontation qui tient tout le monde en haleine. Ce mardi, à 16h, le Stade des Martyrs de Kinshasa sera témoin d'un match qui va sans nul doute rentrer dans l'histoire du football africain. La République démocratique du Congo, en tête du groupe, reçoit le Sénégal, son dauphin. Un choc au sommet qui a des allures de finale avant l'heure. Les deux nations se battront pour la première place, la seule qui offre une qualification directe pour la Coupe du Monde 2026.

Le dernier affrontement entre ces deux équipes a laissé un goût amer aux Sénégalais. Le match nul concédé à domicile a coûté cher à l'ancien sélectionneur, Aliou Cissé. Mais Pape Thiaw, son successeur, assure que ses joueurs ont retenu la leçon. Ils ont appris à gérer la pression des grands rendez-vous. Et les chiffres le prouvent : le Sénégal est invaincu depuis 23 matchs, la plus longue série au monde.

« Nous sommes le Sénégal et nous sommes venus nous imposer », a rappelé Pape Thiaw en conférence de presse d'avant match. Il est conscient que chaque détail compte.

Une opportunité pour les Léopards

En face, les Léopards de Sébastien Desabre ne rêvent que d'une chose : retrouver la Coupe du Monde, 52 ans après leur dernière participation. Le technicien français a métamorphosé son équipe, la rendant plus solide et plus offensive que jamais. L'entraîneur compte d'ailleurs s'appuyer sur la ferveur des supporters congolais pour pousser son équipe vers l'exploit.

« Ce match est important, mais pas décisif. Avec notre public, nous avons une opportunité. On regardera le Sénégal les yeux dans les yeux », a-t-il affirmé en conférence de presse.

Le Sénégal face à son destin

Pour le Sénégal, ce match a une saveur particulière. Les joueurs ont été accueillis de manière mouvementée à Kinshasa, ce qui a pimenté l'ambiance. Les plus expérimentés de l'équipe devront guider leurs coéquipiers pour qu'ils affrontent le match avec la rage et le calme nécessaires pour s'imposer. Le pays a participé aux trois dernières éditions de la Coupe du Monde. À 16h, les Lions devront rugir pour prouver qu'ils sont toujours les rois de la jungle africaine.