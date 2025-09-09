Gambie: Mr Bensouda se retire de la course pour représenter le Parti Démocratique Uni (UDP), Mr Darboe appelle au respect et à la courtoisie

Dans un tournant dramatique dans la course à l'élection présidentielle de 2026, Mr Talib Ahmed Bensouda, le Maire du Conseil Municipal de Kanifing, has retiré sa candidature pour représenter le Parti Démocratique Uni (UDP) et a démissionné de son poste de Secrétaire Général National.

Dans son discours annonçant sa démission, M. Bensouda a délivré un message affirmant que « La politique n'est pas un endroit pour les insultes, la division ou la calomnie. La politique doit plutôt inspirer, stimuler le développement national. »

Dans sa réaction au retrait de la candidature du Maire du Conseil Municipal de Kanifing, Mr Ousainu Darboe, le leader du Parti Démocratique Uni (UDP), a déclaré : « Mr Talib Bensouda a servi le parti avec honneur et distinction. Sa démission du poste de secrétaire général doit être respectée.»

Il a décrit le choix de M. Bensouda comme « étant une décision difficile mais honorable. »

M. Bensouda s'adressait à des milliers de ses partisans à travers une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Il a rappelé à la mémoire des Gambiens que la politique ne devrait pas faire des citoyens de ce pays des ennemis. « Nous devons nous en servir comme instrument pour stimuler l'esprit de communauté et bâtir la nation, » a-t-il exhorté, insistant sur un besoin de courtoisie et de décence dans le climat politique actuellement tendu du pays.

« La politique ne doit pas nous emmener à nous entre-déchirer, » a-t-il soutenu. La politique doit être l'instrument qui nous permettra de bâtir notre nation, rehausser le niveau de vie de nos concitoyens, et renforcer l'unité qui nous relie tous ensemble. »

Le Maire, longtemps considéré come l'un des plus brillants espoirs du Parti Démocratique Uni (UDP), avait déposé sa candidature pour représenter le parti, tout comme dix autres candidats. Cependant, pour une question de « principe et de loyauté, » il a déclaré qu'il ne pourrait s'opposer au leader du Parti Démocratique Uni, M. Ousainu Darboe, si le vétéran de la scène politique gambienne décidait de contester à nouveau l'élection présidentielle.

« J'avais auparavant promis de ne pas présenter ma candidature pour représenter le Parti Démocratique uni (UDP) si Son Excellence Ousainu Darboe décidait de postuler à nouveau, » a déclaré Mr Bensouda.

Il a révélé qu'il avait rencontré M. Darboe pour lui exprimer son intention de diriger le parti et sa confiance en sa victoire, mais finalement, Mr Darboe a confirmé sa détermination de participer à la course pour la candidature du parti.

« Par conséquent, » a poursuivi M. Bensouda : « Je lui ai dit et je suis la aujourd'hui pour dire à mes partisans que j'ai effectivement retiré ma candidature pour représenter le Parti Démocratique Uni en 2026. »

En outre, M. Bensouda a présenté sa démission du poste de Secrétaire Général, mettant en exergue le fait que Mr Darboe « aura besoin d'un secrétaire général en qui il pourra avoir toute confiance, et qui pourra répondre pleinement à toutes ses attentes. » Talib Bensouda se lance dans la course pour l'investiture de l'UDP