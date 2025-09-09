Afrique: L'Éthiopie inaugure le plus grand barrage du continent

Après quinze ans de travaux, l'Éthiopie a franchi un cap historique le 9 septembre avec l'inauguration officielle du Grand barrage de la renaissance (GERD), considéré comme le plus grand projet hydroélectrique d'Afrique.

Situé sur le Nil Bleu, dans la région de Benishangul-Gumuz, l'ouvrage d'envergure ambitionne de transformer le paysage énergétique du pays et de renforcer son rôle régional.

Débutée en 2011, la construction du barrage s'est étalée sur quatorze années pour un coût estimé à près de cinq milliards de dollars, financés majoritairement par l'Éthiopie.

Avec une capacité prévue de plus de cinq mille mégawatts, le GERD pourrait doubler la production actuelle d'électricité du pays, avec une partie destinée à l'exportation vers les pays voisins. Cette production renforcée devrait permettre à l'Éthiopie d'accéder à une plus grande autonomie énergétique et de s'imposer comme un acteur clé de l'énergie sur le continent africain.

L'infrastructure, déjà partiellement opérationnelle depuis juillet 2025, marque un jalon stratégique pour le développement économique du pays. Toutefois, son inauguration intervient dans un contexte régional délicat.

Le barrage suscite des préoccupations majeures en aval du Nil, notamment en Égypte et au Soudan, qui redoutent une diminution de leur accès à l'eau. Le Nil représentant une ressource vitale pour ces deux pays, le projet éthiopien est perçu comme une menace potentielle pour leur sécurité hydrique.

Malgré la création d'une plateforme de dialogue pour tenter d'atténuer les tensions, les négociations restent difficiles. L'Égypte, en particulier, insiste sur ses droits historiques liés à l'utilisation des eaux du fleuve et alerte sur les risques de sécheresse.

De son côté, l'Éthiopie plaide pour une gestion partagée et bénéfique à l'ensemble de la région. Le ministre éthiopien de l'Eau, Habtamu Itefa, a récemment déclaré : « Travaillons ensemble pour augmenter les investissements et développer des projets qui bénéficient à tous. »

Avec ses 1,8 kilomètre de long et ses 145 mètres de hauteur, le Grand barrage de la renaissance figure désormais parmi les infrastructures les plus imposantes. Son exploitation complète représente une étape majeure pour l'Éthiopie, mais souligne également l'importance d'une coopération régionale renforcée autour des ressources en eau, essentielles à la stabilité et au développement durable de la région.

Vecteur d'unité nationale après le conflit du Tigré qui a fait au moins six cents mille morts entre 2020 et 2022, selon une estimation de l'Union africaine, la plus grande centrale hydroélectrique d'Afrique doit aussi répondre aux besoins énergétiques d'une population de 135 millions d'habitants et augmenter ses recettes en devises étrangères.