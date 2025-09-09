Afrique de l'Ouest: Aïcha Traoré annonce son concert à Dakar février prochain - La musique un pont entre les cultures

Une conférence de presse en annonces s'est tenue au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose de Dakar. L'artiste ivoirienne Aïcha Traoré, accompagnée de sa sœur Soukeyna et de la jeune chanteuse sénégalaise Shadia, y a officialisé son prochain concert prévu en février 2026.

Lors de cette rencontre, Aïcha Traoré a exprimé sa joie de se produire prochainement sur scène à Dakar. « Le concert est lancé, c'est en février. Je compte sur vous pour relayer l'information. Nous serons bel et bien là avec vous », a-t-elle annoncé, confirmant ainsi la tenue de cet événement musical très attendu.

Elle a également insisté sur l'universalité de sa musique : « Je touche un peu à tout. La musique est sans frontières. Il faut pouvoir émouvoir les gens, les faire danser, les faire basculer d'un côté à l'autre. On vient à un concert pour oublier ses soucis. »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La conférence a également été marquée par la présence du directeur du Grand Théâtre, qui a salué la mise en place d'un partenariat culturel entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. « Nous sommes là dans le cadre d'un partenariat avec le Palais de la Culture d'Abidjan, dirigé par Koné Ludo. L'objectif est de créer un pont entre Dakar et Abidjan », a-t-il déclaré.

Il a également rendu hommage au talent pur d'Aïcha Traoré : « C'est une grande chanteuse, elle chante bien. Elle a du talent, beaucoup de talent. Je vous invite à venir la voir. Vous jugerez par vous-même. »

Reconnue pour sa versatilité artistique, Aïcha Traoré ne se limite pas à un seul genre. Elle excelle notamment dans la musique mandingue, tout en s'ouvrant à d'autres influences. « Elle occupe une place privilégiée avec un public qui s'élargit de jour en jour », a souligné le directeur.

Interrogée sur les comparaisons avec de grandes figures de la musique africaine comme Oumou Sanghare, elle a répondu avec humilité : « C'est une bonne chose. Ça m'a motivée à me démarquer. »

Le directeur du Grand Théâtre, fort de plus de 40 ans d'expérience dans l'accompagnement d'artistes, a également partagé sa vision : « Accompagner les jeunes talents, c'est ce qui donne du sens à notre métier. Quand vous grandissez, un artiste, vous laissez une trace. »

Il a insisté sur l'importance de la passion et de l'engagement dans le domaine culturel : « Ceux qui croient en la culture restent. Les autres partent. Nous, nous croyons en ce que nous faisons. »

Ce concert s'inscrit dans une dynamique plus large de coopération entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Le directeur a évoqué la possibilité de coproductions, d'échanges d'artistes et de projets communs pour promouvoir la culture des deux pays.

« Toutes les combinaisons sont possibles, tant que ça va dans l'intérêt de la culture », a-t-il affirmé, appelant à une collaboration fructueuse et durable.

Rendez-vous est donc pris pour février 2026 au Grand Théâtre de Dakar, où Aïcha Traoré, Soukeyna et Shadia promettent un spectacle « extraordinaire ».