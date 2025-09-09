Des habitants des quartiers Tendjiguène et Balacoss de la ville de Saint-Louis se sont donné rendez-vous avant-hier, dimanche 7 septembre 2025, à l'école élémentaire Khayar Mbengue, ex-école des Fils de Chefs, pour évacuer les eaux de pluie. Cette vielle école, créée en 1855 par le Gouverneur Faidherbe et qui croupit sous le poids de l'âge, est complètement envahie par les eaux de pluie. Sa réhabilitation est vivement souhaitée en ce moment pour récupérer les nombreuses salles de classe restées longtemps dysfonctionnelles ; ce qui favorise la déperdition scolaire des élèves.

«Nous sommes ici pour déplorer non seulement l'état des lieux de cette école, qui fut la première école de Saint-Louis, je veux dire l'école des Fils de Chefs, l'école des Fils d'otages, le Lycée Ameth Fall, donc cette école qui a traversé les âges et qui a fourni énormément de cadres à ce pays. Mais vu l'état dans lequel elle est, nous avons convenus de venir nous investir pour d'abord évacuer les eaux de pluie parce que, comme vous voyez, l'école était complètement inondée», a fait savoir Ibrahima Guèye, notable à Saint-Louis, ancien officier d'état civil habitant le quartier qui abrite cette école.

Il est convaincu que plusieurs classes, restées longtemps fermées à cause de la vétusté de cette école construite en 1855 par le Gouverneur Faidherbe, peuvent être récupérées. «Au vu de l'état du bâtiment, nous pouvons dire qu'au moins dix salles de classes peuvent fonctionner correctement et ceci permettrait de désengorger l'école Soukeyna Konaré qui ne respecte même plus le quantum horaire. Le nombre de classes n'est pas suffisant et il y a des élèves qui apprennent un jour sur deux ou un jour sur trois. Et vous convenez avec moi que c'est un problème, d'autant plus qu'au niveau de l'indice de qualité définit par l'UNESCO, il faut des écoles de proximité», a-t-il expliqué.

Avant de préciser qu'auparavant, l'école a accueilli 1200 à 1700 élèves. «Aujourd'hui, elle est réduite à 200 élèves, rien que parce qu'elle ne fonctionne plus et que beaucoup de parents ont dû retirer leurs élèves et ils sont devenus enfants de la rue. C'est pourquoi nous faisons un plaidoyer fort pour que cette école-là, qui nous a valu tant de succès, tant de fierté, tant d'honneur, cette école qui a accueilli beaucoup de touristes, puisse retrouver son élan d'antan. C'est un cri de coeur de tous les Saint-louisiens et tous ceux qui habitent dans le quartier», a déclaré M. Guèye.

Lui et son voisin, El Hadj Momar Dièye, habitant du quartier et conseiller départemental de Saint-Louis, ont rappelé le fait que plusieurs personnalités soient passées par cette vieille école. Ils souhaitent tous ardemment la réhabilitation de cet établissement scolaire.