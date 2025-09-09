Tunisie: Le pays participe à la 25e foire internationale de l'investissement et du commerce de Chine

La Tunisie participe à la 25e foire internationale de l'investissement et du commerce de Chine (CIFIT), qui se tient à Xiamen, province du Fujian, du 7 au 10 septembre courant. Elle est représentée par une délégation présidée par le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, accompagné de l'ambassadeur de Tunisie en Chine, Adel Arbi.

En marge de ce salon, le ministre a pris part à la 23e session de l'Union des agences de promotion de l'investissement, lors de laquelle, il a mis en avant les atouts compétitifs dont dispose la Tunisie pour encourager l'investissement, ainsi que les accords bilatéraux et multilatéraux qui permettent aux investisseurs d'accéder à de grands marchés, notamment européens et africains.

Il a également participé à la 7e édition du Forum de la Route de la soie pour la coopération maritime internationale, où il a affirmé la volonté de la Tunisie de développer ses infrastructures de transport maritime et réitéré son engagement à participer à toutes les initiatives visant à renforcer la coopération internationale dans ce domaine, compte tenu de son rôle majeur dans le développement du commerce mondial et la promotion de la croissance et du développement.

En marge de l'événement, Abdelhafidh a eu plusieurs rencontres avec des responsables chinois de haut niveau ainsi que des échanges avec des représentants de pays, d'organisations onusiennes et régionales participant à cette manifestation.

Il a également effectué des visites dans plusieurs entreprises chinoises actives dans différents secteurs, notamment la fabrication de batteries pour moteurs électriques, la construction de bus et les infrastructures, en plus de visites de plusieurs stands d'entreprises chinoises et étrangères participant au salon.

Abdelhafidh a, à cette occasion, exprimé son souhait de voir les investissements chinois en Tunisie se développer et se diversifier davantage.