Cameroun: Présidentielle 2025 - Samuel Eto'o fera la campagne de Paul Biya

L’équipe de campagne du président sortant Paul Biya a été rendue publique il y a quelques jours via le journal officiel du parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Dans cette liste composée d’une centaine de personnes, y figure l’ancien international camerounais Samuel Eto’o.

C’est certainement une entrée en politique définitive et affirmée pour Samuel Eto’o.

L’ancien capitaine des Lions indomptables et actuel président de la Fédération camerounaise de Football (Fécafoot) fera la campagne de Paul Biya, candidat à sa propre succession pour briquer un huitième mandat.

En effet, originaire de Ngambè, c’est dans son village natal que Eto’o fera ses débuts en politique dans le cadre de l’élection présidentielle du 12 octobre 2025 pour tenter de garantir une victoire à son candidat au pouvoir depuis 1982, soit 43 ans à la magistrature suprême.

Cependant, l’ex-butteur du Cameroun n’est pas le seul visage sportif dans l’équipe de campagne. La liste comporte aussi la présence de Joseph-Antoine Bell, ancien gardien de l’équipe nationale de 1976 à 1994.

Avec un parterre d’hommes et de femmes issues du milieu politique, culturel, de l’administration publique et parapublique, l’équipe de campagne sera répartie dans les 360 communes du pays.

La campagne sera officiellement lancée dans les prochains jours, et les électeurs seront attendus dans les urnes le 12 octobre de 8h à 18h conformément au décret présidentiel n° 2025/305.