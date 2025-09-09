Congo-Kinshasa: Sébastien Desabré, coach de la RDC - « Être à la hauteur des attentes du public »

«On prend les matchs les uns après les autres, on est lancés dans une campagne de qualifications depuis deux ans, où on va jouer notre quatrième match à domicile sur cinq. J'ai toujours dit que la qualification pour la Coupe du Monde passait par des victoires à domicile. On a eu la chance de faire trois victoires à domicile sans prendre de but, ce sera le quatrième match. Donc, comme je l'ai dit à la sortie du match du Soudan, on se concentre sur nous-mêmes en essayant de faire une bonne prestation et être à la hauteur des attentes du public.

Il n'y aura pas de qualifiés demain (aujourd'hui)

Chaque chose, en son temps. D'abord, on doit avancer dans ces qualifications de Coupe du Monde, parce que c'est vrai que c'est un match qui est important parce que les deux équipes sont très proches, 16 points et 15 points, mais il n'y aura pas de qualifiés demain soir (aujourd'hui, Ndlr), quoi qu'il arrive, puisqu'il restera deux matchs pour nous, un déplacement au Togo et la réception du Soudan. Donc, je dirais que d'abord, faisons les choses et après vous me repasserez cette question.

État d'esprit des joueurs

De toute manière, on sait, c'était un objectif de notre équipe, c'est-à-dire d'essayer de se requalifier à une Coupe du Monde après, comme vous avez dit, plus de 50 ans de disette. L'état d'esprit des joueurs, il est bon, voire très bon.

On va jouer une belle du Sénégal

On sait ce qu'on veut. C'est-à-dire, livrer un bon match, on veut jouer notre chance. On va jouer une belle équipe du Sénégal. Le Sénégal, c'est 18e au classement FIFA, nous, on est 61e. Le Sénégal a trois participations à la Coupe du Monde ces dernières Coupes du Monde. Donc, il faut respecter l'adversaire. Ça ne va pas être un match facile, mais je pense qu'avec le soutien de tout le peuple et l'énergie qu'il y a à l'intérieur de mon équipe, on va lutter pour la victoire.

Un gros match africain

L'autre aspect est que c'est un gros match africain qui va être forcément diffusé aussi partout dans le monde. C'est aussi l'occasion de montrer une fois de plus que le football africain progresse et qu'il y a de très très bons joueurs en Afrique. La progression, oui, elle est depuis quelque temps, elle fait suite aussi au bon travail.

Progression de l'équipe de la RDC

La RDC progresse en termes de résultats, progresse au niveau du classement FIFA. On a eu la chance d'aller très loin sur la dernière Can, qui a validé cette progression et aujourd'hui, on est à trois matchs de la fin, premier du groupe. Forcément, on a fait des bons résultats pour ça, ça veut dire que les joueurs ont bien travaillé et c'est un travail de longue haleine, vous ne passez pas de 75e, je crois, classement FIFA quand je suis arrivé à 18e comme le Sénégal en deux ans, ce n'est pas possible.

On a bien progressé, on a gagné. Il me semble, on va dire 12 ou 13 places au classement FIFA, mais ça a été beaucoup de travail et beaucoup de bons résultats. Donc, ça progresse et la sélection intéresse beaucoup plus de joueurs aujourd'hui. Il faut absolument qu'on mette l'accent encore sur l'organisation du football local et sur le championnat pour que ça nous amène aussi de la fraîcheur dans cette équipe au niveau local.

On a les armes pour les embêter

Il y a quand même des paramètres encore à améliorer, mais c'est bien, tout le monde va dans le bon sens et c'est ça qui est intéressant, que ça soit autour de l'équipe, à l'intérieur de l'équipe, sur le jeu et ainsi de suite, ça progresse. Maintenant, le plus difficile, c'est de valider tout ça, non pas par un titre, j'allais dire, mais en tout cas par une marche haute à franchir et demain, on aura l'occasion de pouvoir se frotter à une des meilleures équipes d'Afrique et on sait qu'aujourd'hui, on a les armes pour les embêter. Oui, on l'avait dit, c'est un axe de progression après la CAN de pouvoir trouver ce chemin-là.

Être assez humbles

On a beaucoup travaillé sur les stages, là, et effectivement, que ça soit Fiston qui marquait quand il rentrait, mais que ça soit Samuel Essende ou Simon Banza sur les derniers stages qu'il avait marqués et là, Cédric sur ces deux matchs. Comme je l'ai dit, chaque match à sa vérité. On a, c'est vrai, gagné au Soudan du Sud, mais il faut être assez humbles parce que le Soudan du Sud n'a pas le niveau du Sénégal.

Enjeu du match

L'enjeu du match, tout le monde le connaît. Il est important dans l'optique de la qualification, mais il n'est pas décisif.

Il y aura encore deux matchs derrière, mais c'est vrai qu'avec notre public, on va tout faire. On va regarder cette équipe les yeux dans les yeux pour pouvoir essayer de s'imposer. Les garçons sont prêts.

Après, le rapport de force, on va le découvrir. Le plan de jeu du Sénégal, on va le découvrir. En tout cas, nous, on a mis quelque chose en place et on sera, quoi qu'il arrive, à l'image de ces dernières années, difficile à jouer parce qu'on a une motivation qui est très très forte.

Déjà, pour pouvoir rendre fiers les Congolais, n'importe où dans le pays et même à l'extérieur parce que c'est une attente, c'est des générations de jeunes qui n'ont pas connu leur équipe à la Coupe du Monde. Quand on est passionné du foot, c'est difficile. C'est ça, notre objectif, c'est de se dire qu'on va essayer d'amener l'équipe à la Coupe du Monde pour que les jeunes et moins jeunes puissent aussi vivre cet instant-là.

Un gros match d'Afrique

Ce sera un gros match d'Afrique et c'est ce qu'on voulait quand on a vu le tirage. On était tombés dans la poule, qu'on peut parler du Maroc ou du Sénégal, des deux meilleures équipes d'Afrique à l'heure actuelle.

On savait qu'on avait ce match à domicile à trois journées de la fin et on voulait être dans la course encore, ce qui est le cas. Donc, on va jouer notre chance à fond demain. Oui, nos joueurs, on est dans ce projet-là depuis deux ans maintenant.

Des joueurs ont fait le choix de continuer la sélection pour cet objectif particulier. Je peux vous dire que mes joueurs, demain, (aujourd'hui) seront ultra motivés pour pouvoir remporter ce match. Mais ce sera un match qui va se jouer à pas grand-chose quand on regarde les résultats du Sénégal dans la Coupe du Monde.

Le match va être serré

Forcément, ça va se jouer à des détails et le match va être serré parce que c'est deux belles équipes. Mais notre détermination, si on n'est pas motivés là, à ce moment-là, quand on est joueur professionnel, il faut qu'on change de métier. Je n'aurai pas de problème de motiver mes troupes.

On est à domicile, il n'y aura pas de surprise pratiquement dans notre équipe. Tout le monde connaît comment on joue. Ça veut dire qu'on a su avoir une identité de jeu à transmettre. Après, nous, on jouera pour gagner ce match, c'est sûr. Après, il y aura des paramètres qui seront importants parce que je pense que le Sénégal doit également gagner ici. Il ne peut pas se permettre de faire un match nul. Ce qui veut dire que ce sont des éléments tactiques qu'on verra au cours de la rencontre.

Infirmerie

J'ai les 25 joueurs à disposition. On avait une petite alerte sur un ou deux joueurs qu'on avait laissés au repos sur le premier match.

Mais il n'y aura plus de suspendus, puisque Arthur Masuaku, courant de suspensions, était suspendu au Soudan du Sud. Donc, j'aurai tout le monde à disposition.

Nous, on a la possibilité d'attaquer avec plusieurs systèmes de jeu qu'on maîtrise. Que ce soit à trois, que ce soit à deux défenseurs. Donc, on va mettre en place quelque chose pour, dans la rencontre, pouvoir gérer ces aspects-là.

Le Sénégal, un gros morceau

Nous, on veut progresser et on doit montrer qu'on est capable de battre ce genre d'équipe.

Après, les points faibles, tout le monde en a, bien sûr, on va les garder pour nous également. Pour aller un peu plus loin dans votre question, peut-être qu'il faut se dire, on a joué Maroc, Égypte, Sénégal, tous ces matchs ont été faits à la CAN, à l'extérieur, mais pas dans le stade des Martyrs.