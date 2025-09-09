Afrique: Eliminatoires mondial 2025-RDC-Sénégal - Les Lions en mission commando à Kinshasa

Le Sénégal affronte ce mardi 9 septembre au stade des Martyrs de Kinshasa, la République démocratique du Congo dans le cadre de la 8 journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Un duel au sommet qui sera crucial dans la course en direction du Mondial Nord américain. A un point des Léopards, actuels leaders du groupe B avec 16 points, les Lions auront un coup à jouer dans le bouillant stade des Martyrs. Une victoire sera capitale et permettrait au Sénégal de doubler son adversaire et de faire un pas décisif vers l'attribution de l'unique ticket direct à deux journées des éliminatoires zone Afrique.

Cette rencontre revêt une importance capitale pour les deux équipes. Les Lions engagent un tournant crucial dans les qualifications. Le choc aux allures de finale du groupe B, a fini de cristalliser toutes les passions dans les deux pays. La rivalité entre les deux équipes a été portée à son paroxysme et dépassé même le cadre purement sportif. Après un parcours marqué par quatre victoires, trois nuls (15 points), les Lions sont armés pour réussir le grand défi qui les attend en terre congolaise.

La mission s'annonce ardue dans l'antre des Léopards et devant les 80 milles spectateurs et supporters qui prendront d'assaut les travées du stade des Martyrs, transformé en véritable chaudron. Sur la pelouse, Les Lions devront être prêts à faire face une équipe déterminée à poursuivre la bonne dynamique enclenchée depuis la dernière CAN 2023 en Côte d'Ivoire avec à la clé une 4e place. Durant les qualifications, les hommes du sélectionneur Sébastien de Desabre n'ont pas fléchi. Ils ont réussi sur le même élan en se frayant le chemin pour s'installer d'autorité à la première place du groupe avec un total de 16 points, cinq victoires, un match nul et une défaite, inscrivant 11 buts pour 3 encaissés. La RD Congo a confirmé sa solidité offensive en surclassant le Soudan du Sud sur sa pelouse (4-1).

Il faut relever que les Léopards ont également déjà pris une bonne mesure de l'équipe sénégalaise lors du match de la 4e journée disputée le 6 juin 2024 au stade Abdoulaye Wade, en l'a contraignant, alors coachée par Aliou Cissé, à un match nul (1-1). Fiston Mayele Kalala avait réussi à répondre à Ismaila Sarr. Aujourd'hui, le contexte est différent.

Ce mardi tout un peuple est mobilisé pour un deuxième Mondial cinquante ans après leur première participation en 1974 en Allemagne, marquée par un bilan peu reluisant de 3 défaites, 14 buts encaissés et pas un seul marqué.

Même si les Léopards ont l'avantage du terrain, les Lions de Pape Thiaw mettront en avant la solidarité et le mental pour sortir du "guêpier" et empocher au bout les trois précieux points. Le Sénégal peut capitaliser son bilan des confrontations directes, avec 4 victoires face à la RD Congo et un match nul sur les 5 derniers matchs.

Dans cette série de confrontation, la bande à Sadio Mané et Kalidou Koulibaly aura sans doute les yeux rivés sur le rétroviseur et des duels épiques qui ont opposé les Lions aux Léopards. Qui ne souvient pas encore de la mémorable victoire signée en 1975 par la bande à Christophe Sagna, Leopold Diop en 1975, ou encore cette défaite défaite subies en 1987 par les Lions sur le chemin de la qualification de la CAN 1988 au Maroc. Dans une chaude ambiance au bout de laquelle, les Lions s' inclinaient aux tirs au but. Quoiqu'il en soit la pression de Kinshasa et la ferveur du public seront encore un facteur clé de ce choc.

Déjà qualifiés pour la CAN 2025 qui se déroulera au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, Lions et Léopards se retrouveront dans le groupe D. Pour rejoindre le Mondial en Amérique du Nord, le premier de chacun des neuf groupes de la zone Afrique est qualifié directement pour le Mondial. A rappeler qu'il y a ensuite un barrage avec les quatre meilleurs deuxièmes de groupe pour définir le dixième et le dernier représentant de l'Afrique au Mondial 2026.