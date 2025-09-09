Congo-Brazzaville: Impôts - Renforcer l'efficacité de l'administration fiscale pour stimuler la croissance

Les travaux du huitième Colloque international sur la fiscalité ont été lancés, ce 9 septembre, à Brazzaville avec un appel à la modernisation du système fiscal en Afrique. Lors de ces assises, auxquelles participent plusieurs délégations étrangères, le modèle de réforme en cours au Congo sera examiné, notamment en ce qui concerne la digitalisation, l'élargissement de l'assiette fiscale et l'adoption de l'impôt global forfaitaire.

L'ouverture des travaux de l'édition 2025 du colloque a été présidée par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Paul Valentin Ngobo, en lieu et place du Premier ministre. Organisé par le Master 227 de l'Université Paris-Dauphine, en partenariat avec la direction générale des Impôts et des Domaines du Congo, ce rendez-vous annuel réunit des universitaires, des décideurs et des représentants des administrations fiscales de plusieurs pays africains (Bénin, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d'Ivoire, Guinée, Niger, Tchad, RD Congo, Maroc, Madagascar, Mali, Mauritanie, Gabon), ainsi que des délégations de France, de Belgique et d'Italie.

Placée sous le thème « Rôle et place du droit fiscal national : enjeux de la mobilisation des recettes et de durabilité », la rencontre abordera les sujets liés à la mobilisation des recettes du secteur extractif, au développement durable en matière d'exploitation des ressources vivantes, ainsi qu'à la lutte contre la délinquance fiscale par l'adaptation des structures administratives.

Ce colloque marque, selon le président de l'Association dauphinoise d'administration fiscale, Maxence Bringuier, le point de départ d'une dynamique de collaboration en matière de pratiques fiscales pour un développement durable sur le continent. En mettant l'accent cette année sur la fiscalité nationale, le Pr Arnaud Raynouard de l'Université Paris-Dauphine - Master 227 a ajouté que ce colloque espère susciter des réflexions autour de la mobilisation des ressources internes.

Décideurs politiques et experts sont unanimes sur la nécessité pour les États africains d'améliorer l'efficacité de leurs systèmes fiscaux, afin de favoriser la croissance économique et la création d'emplois. Face à la rareté des financements extérieurs et au poids de la dette, le gouvernement congolais mise sur les recettes fiscales pour financer les services publics essentiels, tout en créant des incitations positives pour les entreprises.

Le ministre Paul Valentin Ngobo a indiqué que ce colloque vient à point nommé pour enrichir la réflexion et susciter la réforme du système fiscal national. « Les regards croisés des universitaires, des experts fiscaux, des décideurs politiques, ainsi que des partenaires au développement permettront d'identifier les pistes concrètes pour renforcer nos cadres fiscaux », a-t-il assuré.

Depuis quelques années, le pays a amorcé la réforme de son administration en tentant d'améliorer la gouvernance, la transparence, la prévisibilité et l'équité de ses actions. L'une des récentes réformes a porté sur la TVA, que l'État a voulu simplifier via la télé-déclaration. Le pays a également introduit la digitalisation par la mise en place d'E-tax, permettant les déclarations en ligne.

L'assiette fiscale a été élargie au secteur informel, qui représente 40 % de l'activité économique nationale, avec l'adoption de l'impôt forfaitaire pour les petits opérateurs économiques. « La direction générale des impôts et des domaines oeuvre à renforcer la progressivité de l'impôt sur le revenu, à alléger la fiscalité des très petites entreprises tout en renforçant le civisme fiscal... », a déclaré Ludovic Itoua, le directeur général des Impôts de la République du Congo.

Après les ateliers consacrés à « La fiscalité au service de l'économie », le colloque se poursuit ce mercredi par une table ronde sur « La mobilisation des recettes : industries extractives, présent et avenir », ainsi que plusieurs ateliers thématiques.