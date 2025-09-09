Congo-Brazzaville: Volleyball - Renaissance de Mpila a désormais dix ans d'expérience

Le Volley club Renaissance de Mpila, qui a célébré le 6 septembre à Brazzaville ses dix ans d'existence, a décidé de s'ouvrir dans la perspective d'aller dénicher d'autres talents loin de sa zone de confort.

« Aujourd'hui, le Volley club (VC) Renaissance de Mpila s'ouvre. En dehors du lycée technique 5-février nous avons élargi notre champ d'action au lycée technique 1er-mai. Nous avons compris qu'on ne peut pas seulement rester à Mpila. On peut aller à Kintélé ou à Nkombo et partout d'ailleurs. Le volleyball doit se pratiquer partout. Heureusement, il y a des gens de bonne volonté qui nous apporte leur contribution », a expliqué Blaise Ngamba, le président de ce club.

Son ambition consiste à faire de VC Renaissance une vitrine de Mpila et le grenier du volleyball au niveau du département de Brazzaville Au cours de la saison qui vient de s'achever, son équipe a occupé le 3e rang chez les seniors hommes. C'est une performance, se félicite- t-il. « Dix ans, c'est une histoire et une expérience que nous sommes en train d'acquérir au quotidien ».

Créée en 2015, cette équipe a commencé avec une seule catégorie : les cadets. Et aujourd'hui, elle dispose de presque toutes les catégories sauf les seniors dames. Du lycée technique 5-février, elle a crée un autre centre au lycée technique commercial 1er-mai pour confirmer son statut de club formateur. Le club a formé pendant ses dix ans beaucoup d'athlètes et il veut former davantage avec son nouveau centre. « Tous ses enfants appartiennent à cet établissement. Et ils ont déjà commencé à jouer les championnats départementaux et nationaux », a-t-il précisé.

Blaise Ngamba qui fait de la formation son cheval de bataille exhorte les autres clubs à faire autant pour relever le niveau du volleyball congolais. « Ceux qui ne forment pas attendent seulement que les enfants évoluent pour mettre la main. Cette pratique bloque l'évolution générale. Si une équipe perd cinq joueuses au cours de la même saison, elle est démembrée. Il doit y avoir une concurrence loyale. La fédération doit faire en sorte qu'il n'y ait pas de transfert pendant quatre ans pour que les équipes puissent avoir un bon niveau. Dans ces conditions, on aura des équipes fortes », a-t-il souhaité.

VC Renaissance de Mpila entretient de bonnes relations avec la Fédération italienne de volleyball, laquelle lui dote chaque année des kits et équipements de volleyball. « De nos jours, nous avons des équipements tout neufs au niveau de Milan. Il nous faut des moyens pour qu'ils arrivent à Brazzaville. Aussi nous avons des contacts en France. Nous avons également du matériel qui est présentement en France grâce à un nouveau partenaire. Mais nous souhaitons que ce soit un partenariat durable comme avec la fédération italienne », a conclu Blaise Ngamba.

Notons qu'au cours des festivités, le club a organisé le 3 septembre une opération de salubrité au lycée technique 5-février 1979 et fait un don de sang le 4 septembre à l'hôpital de référence de Talangaï. Le 5 septembre, il a organisé un match de gala avant de clôturer le 6 septembre par une messe d'action de grâce en la paroisse Saint Louis des Français, une visite guidée aux Tours jumelles. Le club a décerné les diplômes d'honneur à tous ceux qui ont contribué à l'évolution de la discipline et l'ont aidé à grandir avant de lier l'utile à l'agréable.