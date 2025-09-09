Afrique: Campagne électorale UNESCO - Le ministre d'État Pierre Mabiala conduit une délégation en Amérique latine

Le Chili constitue, en Amérique latine, la première étape de campagne, en soutien de la candidature idéalement portée par Firmin Édouard Matoko, menée par la délégation congolaise conduite par Pierre Mabiala, ministre d'État, ministre des Affaires foncières, chargé des Relations avec le Parlement. Puis elle se poursuivra au Paraguay et en Argentine.

Alors que se tenait, le 5 septembre, à Brazzaville une conférence de presse intitulée "Le choix du Congo, le choix de l'expérience" dédiée à la candidature de la République du Congo au poste de directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), animée par le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Thierry Lézin Moungalla, en présence de Claudia Sassou N'Guesso, cheffe du département communication et médias, une délégation s'est envolée pour battre campagne en Amérique latine.

Dès le lundi 8 septembre, lors de sa première étape au Chili, après un premier entretien entre Pierre Mabiala et Carlos Moran Leon, ambassadeur directeur des questions Afrique et Moyen-Orient, la délégation congolaise a été reçue par Gloria de la Fuente, vice-ministre des Affaires étrangères à Santiago. Cette réception a permis au ministre d'État congolais, porteur d'un message du président Denis Sassou N'Guesso à son homologue Gabriel Boric, de le remettre à la diplomate chilienne qui a confié être en parfaite connaissance de la solidité de la candidature portée par la République du Congo et des compétences de Firmin Édouard Matoko qui possède tous les atouts pour occuper cette fonction. Lors du vote, le Chili saura apprécier la candidature comme étant la meilleure.

Elle a également confié que, sur instruction du président Gabriel Boric, le gouvernement de son pays place la candidature de Firmin Édouard Matoko dans le cadre d'une réelle coopération chilo-africaine sur tous les plans, précisant que, pour le Chili, c'est une opportunité à saisir pour mettre en place, selon ses souhaits, une meilleure perspective des relations bilatérales. Elle a formulé le voeu de voir se réaliser la rencontre des deux présidents dans l'un ou l'autre pays d'ici à la fin de cette année 2025, afin de matérialiser entre eux cette future coopération.

Pour l'heure, les échanges ont conduit à l'évocation d'une éventuelle ouverture de consulats respectifs de part et d'autre. Les deux parties se sont séparées avec l'assurance d'une future coopération gagnant-gagnant entre leurs deux pays.