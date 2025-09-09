Addis-Abeba — La Première ministre de la Barbade, Mia Amor Mottley, a salué le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne, symbole monumental de la résilience, de l'innovation et de l'unité africaines, le qualifiant de « merveille de l'histoire » et de « prouesse d'ingénierie d'Adwa ».

S'exprimant aujourd'hui lors de l'inauguration du grand barrage, la Première ministre a souligné que si le barrage représente une source vitale d'eau et d'énergie pour l'Éthiopie et ses voisins, son importance va bien au-delà des infrastructures.

« Si ce barrage devait simplement permettre d'approvisionner en eau et en énergie la population éthiopienne et les pays voisins, ce serait une merveille de l'histoire, une merveille d'ingénierie et une aubaine pour la prospérité de cette région », a-t-elle noté.

Elle a ajouté : « Mais le GERD est bien plus que cela : c'est un catalyseur de développement économique, social et de sécurité, et surtout, c'est le parcours d'un peuple fier qui a su se dresser haut et fort tout au long de l'histoire.»

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle a rappelé comment le projet a dû faire face à la résistance internationale et aux blocages financiers, mais a été rendu possible grâce à la détermination des Éthiopiens, tant au niveau national qu'international.

« Lorsque le monde a annoncé que ce projet ne verrait pas le jour, le peuple éthiopien a tenu bon.

Il a joint le geste à la parole, et cinq milliards de dollars plus tard, nous disposons désormais d'un projet qui incarne la prospérité, la stabilité et les possibilités offertes à l'Afrique et à sa diaspora », a-t-elle déclaré.

Le Premier ministre a lié l'achèvement du barrage à l'esprit de la bataille d'Adoua, qui a inspiré les mouvements panafricains dans les Caraïbes et au-delà.

S'exprimant au nom de la Barbade, de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) et de la sixième région de l'Union africaine représentant la diaspora, elle a affirmé que le projet avait éveillé un sentiment renouvelé d'espoir parmi les personnes d'ascendance africaine du monde entier.

La Première ministre a conclu son discours avec confiance dans la capacité de l'Afrique à relever les défis, en déclarant : « C'est la preuve qu'en travaillant ensemble, tout est possible. »