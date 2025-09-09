Addis-Abeba — « Nous pensons qu'aucun pays ne devrait être privé de l'opportunité d'exploiter d'immenses ressources comme celle que nous lançons », a réaffirmé le président kenyan Ruto lors de la cérémonie d'inauguration du plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique, le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD).

Lors de la cérémonie d'inauguration, Ismaïl Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, Salva Kiir Mayardit, président de la République du Soudan du Sud, Hassan Sheikh Mohamud, président de la République fédérale de Somalie, William Samoei Ruto, président de la République du Kenya, Mia Amor Mottley, première ministre de la République de la Barbade, et Russell Mmiso Dlamini, premier ministre du Royaume d'Eswatini étaient présents.

Le président Ruto a salué ce projet, affirmant la capacité de l'Afrique à « façonner son propre destin ».

« Je tiens à féliciter le gouvernement, et plus particulièrement mon frère, le Premier ministre Abiy, pour cette réalisation monumentale.

À votre écoute, Monsieur le Premier ministre, vous inspirez non seulement votre propre peuple en Éthiopie, mais aussi les nôtres dans la région », a-t-il salué.

La sueur, le sang, l'énergie, les efforts et les ressources investis dans le développement de ce gigantesque GERD ont été obtenus grâce aux ressources mobilisées localement par les Éthiopiens, a déclaré Ruto, soulignant que « cela nous conforte dans notre capacité, en tant que peuple, à prendre en main et à maîtriser notre propre développement futur ».

Le partenariat entre le Kenya et l'Éthiopie en matière d'énergie propre constitue un « exemple vivant d'intégration régionale », selon le président Ruto.

La capacité supplémentaire issue de la production hydroélectrique éthiopienne améliore la fiabilité du réseau électrique du Kenya, notamment en période de sécheresse, et soutient son programme de développement en fournissant une énergie constante et abordable aux zones économiques spéciales, aux parcs industriels et aux pôles TIC.

Le président Ruto a annoncé que le Kenya était prêt à signer un accord d'achat d'électricité supplémentaire pour toute réserve d'énergie disponible du Grand barrage.

L'inauguration du GERD intervient alors que l'Afrique est confrontée à un important déficit énergétique, avec plus de 600 millions de personnes privées d'accès à l'électricité.

Le barrage est considéré comme une étape cruciale pour combler ce fossé et concrétiser la vision de l'Union africaine en matière de connectivité énergétique continentale.

Le président Ruto a souligné que le GERD offre un « modèle pour la mise en oeuvre de projets similaires à l'échelle de l'Afrique » et pour répondre aux besoins énergétiques croissants du continent, qui devraient connaître une croissance exponentielle en raison de la croissance démographique et de l'urbanisation rapide.

Le président a également établi un parallèle entre le projet monumental de barrage de l'Éthiopie et les initiatives de développement du Kenya, notamment son programme de logement, qui vise à offrir de la dignité à des millions de Kenyans vivant dans des bidonvilles.

Il a souligné que les deux pays démontrent qu'ils peuvent libérer leur population de la dette, de la mendicité transfrontalière et prendre en charge leur propre développement.

Selon lui, l'inauguration du grand barrage doit rappeler à la région que la voie vers la paix et la prospérité réside dans la collaboration, et non dans la division.