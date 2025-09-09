Afrique: L'Éthiopie a exhorté l'Égypte et le Soudan à oeuvrer ensemble dans un esprit de coopération renouvelée

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a réaffirmé que l'Éthiopie ne refuserait jamais à ses voisins leur part d'eau, exhortant les dirigeants égyptiens et soudanais à une nouvelle ère de collaboration.

Le Premier ministre Abiy a transmis ce message lors de l'inauguration historique du Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne aujourd'hui.

Le Premier ministre Abiy a réaffirmé son message, répondant clairement aux craintes de longue date concernant la pénurie d'eau et les risques économiques au Caire et à Khartoum, soulignant que l'objectif du barrage n'est jamais de nuire, mais de soutenir l'ensemble de la région.

« À nos amis de Nubie (Soudan), à nos frères du Misr (Égypte), l'Éthiopie a construit le barrage de la Renaissance non pour nuire à ses frères », a affirmé le Premier ministre.

Abiy a souligné que le bien-être d'une nation est intrinsèquement lié à celui des autres.

« La faim de l'Égypte, la faim du Soudan, ainsi que la faim et les problèmes de nos autres frères sont aussi notre faim », a-t-il souligné.

Le Premier ministre a appelé à l'action, à une nouvelle ère de collaboration, exhortant ses voisins à abandonner les différends du passé et à envisager un avenir de partenariat.

« Le passé est révolu. Pour l'avenir, sur la base des grandes oeuvres que nous allons accomplir, je vous exhorte, avec confiance, à vous unir pour coopérer », a souligné le Premier ministre Abiy.