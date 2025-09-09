Ethiopie: Le Premier ministre Abiy a annoncé plusieurs mégaprojets, parmi lesquels figure la construction d'une centrale nucléaire

Addis-Abeba — Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a levé le voile sur une série de mégaprojets ambitieux, parmi lesquels figure la construction d'une centrale nucléaire de grande envergure.

Estimé à plus de 30 milliards de dollars, ce plan de développement marque une nouvelle étape dans la stratégie nationale d'industrialisation et de souveraineté énergétique du pays.

Cette annonce survient alors que l'Éthiopie célèbre l'achèvement du Grand Barrage de la Renaissance, le plus vaste projet hydroélectrique du continent africain, fruit de quatorze années de contributions citoyennes.

Plutôt qu'un simple discours commémoratif, l'intervention du Premier ministre s'est voulue tournée vers l'avenir.

Il a appelé la nation à capitaliser sur cette réussite pour intensifier la marche vers la prospérité :

« Après ce triomphe, nous devons nous préparer au travail difficile qui nous attend. »

Et d'ajouter : « Je vous appelle tous à accélérer la prospérité de l'Éthiopie et à hâter son brillant avenir. »

Parmi les projets phares dévoilés figure une centrale nucléaire qualifiée par Abiy Ahmed de « comparable au GERD » en termes d'envergure et d'impact stratégique.

Poursuivant son ambition d'autonomie énergétique, le Premier ministre a également annoncé d'importants investissements dans les secteurs du pétrole et du gaz.

La première usine à gaz du pays sera inaugurée sous peu, tandis qu'une seconde, dix fois plus grande, verra sa construction débuter prochainement.

Dans le même élan, une nouvelle raffinerie de pétrole, censée concrétiser le rêve national d'exploitation pétrolière, entrera en service d'ici un mois. Un accord pour la production d'engrais a également été finalisé, avec le lancement imminent de la construction de l'usine correspondante.

Sur le plan social, le programme prévoit la construction d'au moins 1,5 million de logements d'ici cinq à six ans, soulignant l'ambition d'un développement inclusif.

Au-delà de leur portée économique, ces initiatives sont présentées comme des piliers du renouveau national et des symboles de fierté pour tout le continent.

Le Premier ministre a conclu : « Ces réalisations rendront les enfants d'Afrique fiers. »