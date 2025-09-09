Addis-Abeba — Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a déclaré que l'inauguration du Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) resterait gravée dans les mémoires des générations futures.

Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a inauguré le barrage aujourd'hui en présence de dirigeants africains et d'autres responsables.

S'exprimant à l'occasion, le président Mahmoud Ali Youssouf a qualifié cette journée de jour historique pour l'Éthiopie.

Il a souligné que la conception, la construction et l'inauguration du projet ont nécessité des décennies de travail acharné, de dévouement et de leadership visionnaire.

Le président a souligné que l'objectif principal du barrage est de produire jusqu'à 5 000 mégawatts d'énergie verte, au bénéfice des Éthiopiens et des pays voisins, qui disposent d'une source d'électricité abondante.

« Je voudrais saisir cette occasion exceptionnelle pour féliciter le Premier ministre Abiy Ahmed pour cette réalisation incroyable, ainsi que le peuple éthiopien qui a cru en ce projet et l'a financé grâce à ses économies, son travail acharné et ses sacrifices », a déclaré Youssouf.

Il a également mis en avant le Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA), un cadre phare de l'Agenda 2063 lancé en 2012, qui couvre les transports, l'énergie, les ressources en eau transfrontalières et les technologies de l'information et de la communication.

Le PIDA, a-t-il ajouté, fournit la vision et les stratégies pour les projets d'infrastructures transfrontalières de grande envergure.

Il a noté que le barrage est « un témoignage de paroles traduites en actes », soulignant que les énergies renouvelables et la transition énergétique restent au coeur de l'ambition collective de l'Afrique.

Il a salué l'assurance du Premier ministre Abiy Ahmed selon laquelle le barrage ne vise à nuire à personne, soulignant que la meilleure voie à suivre est le dialogue diplomatique.

« J'exhorte les trois pays à reprendre les négociations sur la base de l'Accord de principes de Khartoum de 2015 », a déclaré Youssouf, ajoutant que l'Union africaine était prête à soutenir les négociations.

Il a cité la coopération fructueuse entre le Sénégal, le Mali et la Mauritanie concernant le fleuve Sénégal comme exemple de collaboration trilatérale efficace.

Enfin, Youssouf a souligné que trouver un terrain d'entente exige volonté politique et sagesse, citant le Saint Coran : « De l'eau, nous avons créé toute créature vivante. »