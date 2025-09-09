Ethiopie: Le Grand barrage est une expression de la détermination éthiopienne - Ingénieur Kifle, chef de projet.

Addis-Abeba — Le Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) a surmonté de nombreux défis majeurs pour atteindre son achèvement actuel, a déclaré l'ingénieur Kifle Horo, chef de projet du barrage.

Dans un entretien exclusif avec ENA, l'ingénieur Kifle a rappelé le long et difficile parcours du projet, marqué par des contretemps techniques et des difficultés de gestion.

L'un des problèmes les plus graves est survenu dès le début, lorsqu'un entrepreneur local, sans expérience en centrale hydroélectrique, a été affecté aux travaux électromécaniques critiques, ce qui a entraîné des retards.

Tous les Éthiopiens, tant au niveau national qu'international, ont apporté une contribution significative à ce projet, tant moralement que financièrement, a-t-il rappelé.

Le Premier ministre a immédiatement restructuré la direction du projet, remplaçant les entrepreneurs peu performants, a noté Kifle.

Il a pris une mesure décisive. L'une d'elles consiste à restructurer la gestion du projet, en commençant par le conseil d'administration, et à remplacer les sous-traitants inefficaces par des entrepreneurs qualifiés. Grâce à cette mesure, le projet a commencé à reprendre son élan.

Ainsi, la ferme détermination du gouvernement éthiopien, combinée au soutien indéfectible et aux contributions des Éthiopiens, tant dans le pays que dans la diaspora, a permis de renverser la situation dans la réalisation du barrage, a-t-il souligné.

Kifle a expliqué que ce projet, construit avec du béton et une prouesse d'ingénierie, symbolise le sacrifice et le dévouement du peuple éthiopien, qui a joué un rôle essentiel dans sa réalisation.

Il a également déclaré que l'impact du Grand barrage va au-delà de la production d'électricité.

Le plus grand projet hydroélectrique d'Afrique devrait générer un milliard de dollars de revenus annuels une fois pleinement opérationnel, a-t-il ajouté.

L'Éthiopie exporte déjà de l'électricité vers le Soudan, le Kenya et Djibouti, contribuant ainsi à l'expansion du marché des énergies propres en Afrique de l'Est.

Outre la gestion de l'énergie et de l'eau, le réservoir du #GERD ouvre des perspectives pour la pêche, le tourisme et le développement insulaire, avec la création de plus de 70 îles potentiellement investies, a-t-il déclaré.

De plus, le barrage bénéficiera aux pays en aval en stabilisant le débit d'eau vers le Soudan, en réduisant les pertes par évaporation en Égypte et en ajoutant potentiellement des mètres d'eau au bassin du Nil, a-t-il ajouté.

Les Éthiopiens célèbrent l'inauguration du grand barrage aujourd'hui sur le site du projet à Guba, marquant une étape historique pour le plus grand projet hydroélectrique du pays et un symbole d'unité et de fierté nationale.