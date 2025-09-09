Gabon: Projet de décret fixant les attributions du Ministre de la Planification et de la Prospective

Sur présentation de Louise Pierrette Mvono, Ministre de la Planification et de la Prospective, le Conseil des Ministres a adopté le projet de décret fixant les attributions du Ministre.

Le Ministre de la Planification et de la Prospective est chargé de concevoir, de coordonner, de mettre en oeuvre et d'évaluer la politique du Gouvernement en matière de planification du développement économique, social, territorial et environnemental, ainsi que de prospective stratégique.

À ce titre, l'organisation de ce Ministère comprend :

- le Cabinet du Ministre ;

- l'Inspection Générale des Services ;

- le SecrétariatGénéral ;

- les Directions Générales ;

- les établissements et organismes sous-tutelle.

Par ailleurs, la Direction Générale de la Statistique, la Direction Générale de la Prospective, la Direction Générale de l'Aménagement du Territoire et le Commissariat Général au Plan exercent des fonctions tampons au sein du Ministère.