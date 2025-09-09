Gabon: Gérard Meguile - Une figure d'expérience en lice pour le Canton Djouah

Investi par l'Union Démocratique des Bâtisseurs au troisième siège du département de la Zadié, Gérard Meguile pourrait bien devenir une personnalité clé dans le département de la Zadié. Entre parcours académique, carrière administrative et engagement politique, l'homme affiche un profil rare dans le paysage électoral.

Le nom de Gérard Meguile circule de plus en plus dans les discussions politiques du Canton Djouah. Et pour cause : celui que beaucoup qualifient déjà d'homme d'État incarne une certaine idée du service public, à la croisée des chemins entre technocratie, pédagogie et engagement territorial.

Un pédagogue au parcours académique solide

Historien de formation, enseignant d'histoire et de géographie, Gérard Meguile s'est illustré par des travaux universitaires de fond, notamment sur l'histoire de la résistance coloniale. Des publications qui continuent de nourrir la recherche et d'inspirer les nouvelles générations d'intellectuels et d'étudiants.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Son engagement dans le monde éducatif s'est prolongé par une carrière dans les établissements scolaires du pays, où il a été reconnu pour sa rigueur, son sens de la pédagogie et son attachement à la transmission des valeurs républicaines.

De la technocratie à l'action publique

Rapidement repéré pour ses compétences, Gérard Meguile intègre plusieurs administrations centrales où il gravit les échelons : chargé d'étude, conseiller technique, puis conseiller dans divers ministères. Il développe une expertise fine en matière de gestion publique, de réformes institutionnelles et de mise en oeuvre des politiques publiques.

En tant que Directeur Général Adjoint de l'Agence nationale de la formation professionnelle, il participe à la mise en place et à l'extension de centres de formation dans plusieurs provinces, y compris dans des zones enclavées.

Une gouvernance locale saluée

Son retour sur le terrain se concrétise avec son élection à la tête du Conseil départemental de la Zadié. À ce poste, Gérard Meguile initie une série de réformes structurelles : modernisation de l'administration locale, régularisation des agents publics, restructuration des écoles, et entretien régulier des infrastructures routières.

Il réussit également à améliorer les performances fiscales du département, une prouesse saluée par les observateurs de la vie publique.

Une dimension nationale et internationale

Sa maîtrise des enjeux territoriaux et son sens du dialogue lui valent d'être nommé ambassadeur itinérant chargé de la coopération décentralisée au ministère des Affaires étrangères. À l'échelle internationale, il oeuvre pour renforcer les partenariats entre collectivités locales et acteurs étrangers.

Par ailleurs, Gérard Meguile connaît aussi les rouages du Parlement. Ancien sénateur durant la période du coup de libération, son mandat a été interrompu, mais son passage à la chambre haute lui confère une connaissance précieuse du fonctionnement législatif.

Un profil à suivre de près

À l'heure où le Canton Djouah s'interroge sur l'identité de son futur représentant, la candidature de Gérard Meguile semble rassembler plusieurs atouts : expérience, compétence, intégrité et enracinement local. Des qualités devenues rares, mais indispensables face aux enjeux de la 5e République.

Dans un contexte politique souvent instable, Gérard Meguile pourrait bien incarner le choix de la raison et de l'efficacité.