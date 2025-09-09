Sénégal: Arrêt annoncé de la collecte des déchets - La SONAGED appelle à la responsabilité citoyenne

Le Sénégal pourrait faire face à une crise de gestion des déchets dans les prochains jours. Le Collectif des concessionnaires du nettoiement du Sénégal a annoncé, via un communiqué diffusé dans la presse ce samedi 30 août, l'interruption de leurs activités de collecte et de mise en décharge des déchets solides urbains à partir du lundi 8 septembre 2025, et ce, sur l'ensemble du territoire national.

En réaction à cette annonce, la Direction générale de la Société nationale de gestion des déchets (SONAGED) a exprimé, ce week-end, sa préoccupation face à une situation qui risque de perturber gravement l'hygiène publique dans les centres urbains comme en milieu rural.

Dans un communiqué officiel, la SONAGED a tenu à rappeler que « la prise en charge effective de l'hygiène publique constitue une priorité des nouvelles autorités ». Elle affirme que ses services compétents sont à pied d'œuvre pour trouver, dans les plus brefs délais, une solution à cette crise.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En attendant un dénouement, la SONAGED invite les populations à faire preuve de responsabilité et de civisme afin d'atténuer les effets de cet arrêt. Elle recommande notamment : "d'utiliser les infrastructures existantes telles que les Points de Regroupement Normalisés (PRN), les Points Propres (PP) ainsi que les bacs de rue encore fonctionnels ; de conditionner les déchets de manière adéquate pour éviter leur abandon à même la voie publique ; et de signaler tout débordement ou dysfonctionnement via les plateformes de communication mises à disposition."

La SONAGED exprime sa solidarité envers les citoyens qui pourraient subir les désagréments de cette interruption et appelle à leur compréhension et à leur collaboration pendant cette période difficile.

Alors que la crise du nettoiement s'annonce, tous les regards sont tournés vers les autorités et les concessionnaires pour un règlement rapide, afin d'éviter une dégradation sanitaire et environnementale dans le pays.