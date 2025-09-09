Sénégal: Mines - Le groupe MANAGEM annonce sa première coulée d'or au pays

Le Groupe minier marocain Managem a annoncé au début du mois de septembre 2025 la production du premier lingot d'or de la mine de Boto, implantée dans la commune de Madina Baffé, dans la région de Kédougou au Sénégal.

« Cette étape décisive vient couronner plus de deux ans de travaux intensifs et marque l'entrée officielle du site en production », ont laissé entendre les dirigeants de Managem. Selon eux, elle illustre la concrétisation de la stratégie aurifère du Groupe, qui vise à renforcer durablement sa présence en Afrique de l'Ouest et à consolider son positionnement d'acteur de référence dans le secteur aurifère continental.

« Fruit d'un investissement de 350 millions d'euros (229,584 milliards de FCFA), Boto est l'un des projets miniers les plus importants du pays » ont encore affirmé les responsables de Managem pour qui la mine vise une production annuelle moyenne de 160 000 onces d'or, soit environ 5 tonnes, au cours des trois premières années. Ses réserves sont évaluées à environ 1,8 million d'onces, soit près de 56 tonnes, et sa durée de vie estimée à douze ans.

Le site comprend une mine à ciel ouvert d'une capacité d'extraction de 35 millions de tonnes de roche par an, une usine de traitement de 2,75 millions de tonnes de minerai par an, intégrant des procédés de dernière génération et des infrastructures essentielles (centrale électrique de 23 MW, barrage d'eau, digue à résidus, dépôt de carburants, base de vie, piste d'atterrissage et réseau routier).

De l'avis des dirigeants du groupe minier, au plus fort de la phase de construction, le projet a mobilisé plus de 2 500 emplois, dont 90% occupés par des Sénégalais. « À terme, se projettent-ils, l'exploitation devrait générer plus de 1 500 emplois directs et indirects, contribuant ainsi au développement économique et social au niveau local et régional. »

Selon toujours les responsables de Managem, conformément à l'engagement du Groupe pour un développement responsable, Boto a intégré, dès sa phase de construction, un programme d'actions communautaires visant à améliorer l'accès à l'eau potable, la santé, la formation professionnelle et l'employabilité des jeunes et des femmes. Le projet a également soutenu des initiatives génératrices de revenus au bénéfice des communautés de la région.

« Je suis heureux de voir ce projet se concrétiser, attendu depuis tant d'années par les communautés locales et porteur de développement pour toute la région », a déclaré Imad Toumi, Président Directeur Général (PDG) du Groupe Managem commentant cette étape structurante. Il ajoute que le démarrage de Boto illustre l'ambition de devenir un acteur aurifère de référence en Afrique de l'Ouest. Poursuivant ses propos, le PDG de Managem estime que ce succès est d'abord le fruit de la mobilisation et de l'engagement exceptionnel de ses équipes, en étroite collaboration avec les autorités sénégalaises. « Il s'inscrit pleinement dans notre vision de croissance durable, fondée sur l'excellence opérationnelle, le respect de l'environnement et l'attention portée aux communautés locales », a-t-il conclu.