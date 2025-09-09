Sénégal: Financement endogène - Alioune Dione préconise une plus grande implication des acteurs locaux

9 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Bambey — Le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, Alioune Dione, a insisté sur l'importance de l'implication des acteurs locaux dans la promotion d'un financement endogène, un levier qu'il juge essentiel pour le nouveau Plan de redressement économique et social du pays.

"L'essentiel du financement endogène doit provenir des acteurs locaux, autrement dit de l'écrasante majorité de la population", a-t-il dit à des journalistes.

M. Dione prenait part à une conférence sur les orientations du Plan de redressement économique et social du Sénégal, lundi, à Bambey.

Il a assuré que les services rattachés au ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire sont "mobilisés" pour soutenir la mise en oeuvre du Plan de redressement économique du Sénégal et accompagner les acteurs de l'économie populaire.

Selon Aliou Dione, les acteurs de l'économie populaire ont besoin d'être davantage structurés et sensibilisés sur ce nouveau plan.

