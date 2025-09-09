Sénégal: À Dakar, de fortes pluies perturbent la circulation automobile vers le centre-ville

Dakar — Les fortes pluies enregistrées ce mardi matin à Dakar, particulièrement vers le centre-ville et environs, ont pratiquement réduit certains points bas de la voirie urbaine de la capitale en bassins provisoires de rétention d'eaux pluviales, perturbant ainsi la circulation automobile, a constaté l'APS.

Au niveau de la grande intersection située à hauteur du siège de la direction générale de la Radiodiffusion télévision du Sénégal (RTS), en plein coeur du quartier de la Médina, les eaux de ruissèlement ont fini leur course dans le point le plus bas de ce point de passage des automobilistes et du Bus Rapid Transit (BRT) pour rallier le centre ville de Dakar.

Face à un tel scénario, les agents de la police de la circulation ont été obligés de fermer partiellement le passage des véhicules sur cet axe, obligeant les automobilistes à faire un grand contournement le long du boulevard du président Mamadou Dia, ex-boulevard général Charles de Gaulle jusqu'au niveau de l'agence principale de la BCEAO pour se frayer un chemin.

Du côté de l'itinéraire du BRT, des eaux pluviales stagnantes meublent le décor par endroits, mais n'empêchent toutefois pas ce mode de transport public d'assurer ses rotations.

Sur l'avenue Blaise Diagne, notamment entre les allées du stade Iba Mar Diop en réfection et l'agence Poste Médine, le ruissèlement et l'accumulation à certains endroits des eaux provenant du marché Tilène ont également paralysé la circulation, occasionnant des bouchons à cette heure de grand trafic et obligeant des piétions à patauger dans les eaux.

Pour se frayer un chemin vers le centre-ville de Dakar, des conducteurs de véhicules n'ont qu'une seule solution : arpenter les rues et ruelles de la Médina envahies par les eaux de pluie en l'absence d'un bon système de drainage et d'assainissement que connaît une partie du réseau routier classé de Dakar.

L'assainissement et l'entretien de ce réseau routier classé de la capitale est du ressort de l'Agence des travaux et de gestion des routes (AGEROUTE).