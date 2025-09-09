Sénégal: Un Forum des territoires à Bruxelles pour renforcer la coopération avec les collectivités sénégalaises

Dakar — Le parlement bruxellois va abriter, du 1er au 5 octobre prochain, le Forum des territoires du Sénégal, de la Belgique et du Luxembourg, une initiative axée sur la promotion de la coopération décentralisée et la mise en ouvre de projets d'investissements structurants au Sénégal, a-t-on appris de source officielle sénégalaise.

"Ce rendez-vous se veut un espace de dialogue, de concertation et de coopération, réunissant collectivités territoriales, investisseurs, partenaires au développement et acteurs des diasporas autour d'un objectif commun : favoriser les échanges, renforcer les partenariats et explorer des opportunités d'investissements au bénéfice des collectivités locales du Sénégal", indique un communiqué.

"En réunissant élus locaux, décideurs économiques, investisseurs et organisations de la société civile, le Forum des territoires vise à promouvoir la coopération décentralisée entre collectivités et à encourager la mise en oeuvre de projets d'investissements structurants au Sénégal et dans d'autres territoires africains", ajoute le communiqué.

Il note qu'au-delà de la coopération tripartite entre le Sénégal et ces deux pays du Benelux, que sont la Belgique et le Luxembourg, ce forum "s'ouvre à une dimension panafricaine grâce à la participation des diasporas africaines en Belgique", attendues pour apporter leur soutien au développement territorial africain.

Il est "placé sous la coordination" du Sénégalais Orphée Kinss, président des Jeux d'Eden et initiateur de l'évènement, selon le communiqué.

Le Forum des territoires du Sénégal, de la Belgique et du Luxembourg bénéficie également de l'accompagnement de plusieurs associations de la diaspora sénégalaise de Belgique, "témoignant de l'importance de l'implication citoyenne dans la construction de partenariats durables entre l'Europe et l'Afrique".