Sénégal: Un Forum des territoires à Bruxelles pour renforcer la coopération avec les collectivités sénégalaises

9 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le parlement bruxellois va abriter, du 1er au 5 octobre prochain, le Forum des territoires du Sénégal, de la Belgique et du Luxembourg, une initiative axée sur la promotion de la coopération décentralisée et la mise en ouvre de projets d'investissements structurants au Sénégal, a-t-on appris de source officielle sénégalaise.

"Ce rendez-vous se veut un espace de dialogue, de concertation et de coopération, réunissant collectivités territoriales, investisseurs, partenaires au développement et acteurs des diasporas autour d'un objectif commun : favoriser les échanges, renforcer les partenariats et explorer des opportunités d'investissements au bénéfice des collectivités locales du Sénégal", indique un communiqué.

"En réunissant élus locaux, décideurs économiques, investisseurs et organisations de la société civile, le Forum des territoires vise à promouvoir la coopération décentralisée entre collectivités et à encourager la mise en oeuvre de projets d'investissements structurants au Sénégal et dans d'autres territoires africains", ajoute le communiqué.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il note qu'au-delà de la coopération tripartite entre le Sénégal et ces deux pays du Benelux, que sont la Belgique et le Luxembourg, ce forum "s'ouvre à une dimension panafricaine grâce à la participation des diasporas africaines en Belgique", attendues pour apporter leur soutien au développement territorial africain.

Il est "placé sous la coordination" du Sénégalais Orphée Kinss, président des Jeux d'Eden et initiateur de l'évènement, selon le communiqué.

Le Forum des territoires du Sénégal, de la Belgique et du Luxembourg bénéficie également de l'accompagnement de plusieurs associations de la diaspora sénégalaise de Belgique, "témoignant de l'importance de l'implication citoyenne dans la construction de partenariats durables entre l'Europe et l'Afrique".

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.