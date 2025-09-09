Ile Maurice: Un élan vers l'excellence numérique

Depuis 2018, Huawei a mis en place, à l'échelle locale, son programme «Seeds for the Future», un projet éducatif qui s'est rapidement imposé comme un pilier du développement des talents locaux dans les Technologies de l'information et de la communication (TIC).

Après huit années de succès, sa neuvième édition, lancée jeudi dernier, constitue une étape supplémentaire dans sa stratégie pour renforcer le capital humain local face aux enjeux de la transformation numérique. Ce lancement, qui intervient quelques mois après celui effectué en Afrique australe, illustre l'engagement croissant du géant technologique chinois dans la région.

Un programme en pleine croissance

Le programme Seeds for the Future de Huawei Maurice a permis, au fil des ans, de former 180 étudiants mauriciens, leur offrant une plateforme unique pour acquérir des compétences avancées en TIC.

En 2025, cette dynamique se poursuit avec la sélection de trois étudiants mauriciens par des institutions portugaises, qui bénéficieront d'une semaine de formation à Shenzhen, en Chine. Ces jeunes talents auront ainsi l'opportunité de participer à l'événement phare, qui se tiendra, cette année, à l'Arena Sub-Saharan, un espace dédié à l'innovation technologique et à la créativité numérique implanté dans cette ville chinoise.

Lors de la cérémonie de jeudi, Kevin Nguyen, Chief Executive Officer (CEO) de Huawei Technologies Mauritius, a accueilli les participants avec enthousiasme et souligné l'impact positif du programme sur l'écosystème local, notamment à travers le développement des réseaux mobiles et privés, ainsi que des solutions solaires et IT.

«Notre objectif est de soutenir l'ensemble de l'écosystème mauricien, en investissant dans les talents locaux. Nous croyons fermement que leur développement est la clé du succès du pays dans l'économie numérique», a-t-il déclaré.

L'engagement de Huawei dans la formation des jeunes Mauriciens est manifeste à travers ses réalisations : neuf académies TIC, plus de 3 000 participants comprenant les étudiants et les professionnels formés au cours des années et plus de 40 sessions de certification. La dixième édition de l'ICT Academy, lancée cette année, vise à élargir encore davantage la portée du programme, en touchant toutes les institutions et étudiants ayant un background TIC.

Une région en pleine mutation

Maurice se positionne désormais comme un leader des TIC en Afrique, conformément au plan stratégique de transformation numérique préparé par le ministère de la Technologie, de la communication et de l'innovation. Le ministre Avinash Ramtohul a souligné que «le capital humain et la compétence numérique pour tous constituent l'un des piliers fondamentaux de cette stratégie». La collaboration étroite entre le gouvernement, les universités et l'industrie privée, notamment Huawei, constitue un exemple de succès dans cette démarche.

Le partenariat sino-mauricien est également mis en valeur par les résultats remarquables obtenus lors de la compétition TIC internationale. Depuis 2019, Maurice a organisé sept éditions, attirant plus de 1 000 étudiants et enseignants. Les équipes mauriciennes ont brillé à l'échelle mondiale : vainqueurs régionaux en 2021 dans la catégorie réseaux, Top 3 mondiaux en compétition cloud en 2022, et une troisième place lors de la finale régionale en 2024.

Ces performances ont permis à plusieurs jeunes gagnants de rejoindre Huawei Mauritius ou des opérateurs locaux, devenant ainsi des acteurs clés de la transformation numérique nationale.

Coopération bilatérale renforcée

Selon Huang Shifang, ambassadrice de la République populaire de Chine à Maurice, ces résultats témoignent de la solide coopération entre les deux pays. La Chine, en tant que leader mondial de l'économie numérique, souhaite partager son expertise avec l'Afrique. «Maurice, grâce à ses infrastructures numériques bien développées, est sur la voie de devenir un hub régional des TIC», a-t-elle affirmé.

La compétition TIC apparaît comme un catalyseur de cette collaboration mais aussi comme un point de départ pour de futurs projets communs. La Chine se montre prête à accompagner Maurice dans le développement de secteurs clés tels que l'éducation numérique, la finance digitale, les télécommunications ou encore la logistique numérique.

L'ambassadrice Shifang a insisté sur l'importance de bâtir un environnement ouvert, équitable et sans discrimination pour permettre à tous de bénéficier des dividendes de la révolution numérique.

Une vision d'avenir

Le ministre de l'Enseignement supérieur, Kaviraj Sukon, a évoqué la nécessité d'adapter les compétences aux défis de l'intelligence artificielle (IA). Il a rappelé que dans un passé récent, Maurice n'avait pas accès à l'Internet ou aux réseaux mobiles lors de ses débuts universitaires. Aujourd'hui, la course à l'innovation technologique est devenue une priorité nationale. La mise en place d'un cadre réglementaire pour l'IA, la création d'un bureau dédié à la gestion des données et la cyberrésilience sont autant d'actions stratégiques pour assurer une croissance durable et sécurisée.

La compétition ICT 2025-26, qui a été officiellement lancée lors de cette cérémonie, constitue une étape cruciale dans cette ambition collective. Elle vise à encourager la jeunesse à relever les défis technologiques, à stimuler l'innovation et à préparer la nouvelle génération aux métiers de demain. La participation de jeunes talents mauriciens à Shenzhen, ainsi que la reconnaissance des partenaires académiques et industriels, illustrent la volonté de faire de Maurice un pôle d'excellence dans le domaine numérique.

Le lancement de cette compétition et la cérémonie en Afrique australe incarnent une vision partagée comme celle d'un avenir où la collaboration régionale, l'éducation et l'innovation technologique convergent pour transformer durablement la société mauricienne et africaine.

Huawei, en tant qu'acteur majeur, joue un rôle clé dans cette dynamique, en investissant dans les talents et en bâtissant des ponts entre la Chine, Maurice et le reste de l'Afrique. Avec ces initiatives, le pays s'affirme plus que jamais comme un modèle d'émergence numérique sur le continent africain.