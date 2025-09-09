Ile Maurice: Lifting du terminal de l'aéroport SSR

9 Septembre 2025
L'Express (Port Louis)

L'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam (SSR) a entamé des travaux de rénovation visant à améliorer l'expérience passager, a annoncé Airports of Mauritius (ATOL). L'opération, d'un coût d'environ Rs 5 millions, comprend notamment le remplacement complet de la moquette installée lors de l'ouverture du terminal en 2013.

«L'état très dégradé de la moquette projetait une image négative de notre aéroport et de notre pays», a expliqué Lormus Bundhoo, CEO d'ATOL. «Nous avons opté pour une moquette moderne et durable, conforme aux standards internationaux.»

Fabriquée aux Pays-Bas et garantie dix ans, la nouvelle moquette vise à améliorer le confort des voyageurs, réduire le bruit ambiant et renforcer l'impression de modernité et de propreté des lieux. Elle se veut également plus résistante aux bactéries et plus facile à entretenir.

ATOL affirme avoir pris des dispositions pour limiter les perturbations liées aux travaux et présente ses excuses aux passagers. Ce projet, précise la direction, s'inscrit dans une stratégie globale de modernisation des infrastructures et de mise en valeur de l'image du pays dès l'arrivée des visiteurs internationaux.

