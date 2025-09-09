Ile Maurice: Malherbe refuse une nomination

Alain Malherbe, plus connu dans le secteur maritime et portuaire, a décliné son intégration au sein du sous-comité de la Supply Reduction Coordination Division de la National Agency for Drug Control (NADC) .

Dans une lettre adressée au Chief Executive Officer de l'agence et datée du 8 septembre, Alain Malherbe dénonce une décision prise «sans consultation préalable» et fustige «l'absence totale d'éthique» entourant cette désignation.

Il estime que sa carrière de près de 50 ans dans l'industrie maritime aurait dû être prise en considération pour toute collaboration officielle. «Être nommé dans un domaine hors de mes compétences, sans mandat clair, m'apparaît à la fois inapproprié et dégradant», écrit-il, en précisant qu'il refuse formellement l'offre. La NADC avait communiqué la nomination par courrier officiel le 19 août, signé par un Management Support Officer, invitant Alain Malherbe à siéger au sein de ce comité de coordination.