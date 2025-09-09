Ile Maurice: Malherbe refuse une nomination

9 Septembre 2025
L'Express (Port Louis)

Alain Malherbe, plus connu dans le secteur maritime et portuaire, a décliné son intégration au sein du sous-comité de la Supply Reduction Coordination Division de la National Agency for Drug Control (NADC) .

Dans une lettre adressée au Chief Executive Officer de l'agence et datée du 8 septembre, Alain Malherbe dénonce une décision prise «sans consultation préalable» et fustige «l'absence totale d'éthique» entourant cette désignation.

Il estime que sa carrière de près de 50 ans dans l'industrie maritime aurait dû être prise en considération pour toute collaboration officielle. «Être nommé dans un domaine hors de mes compétences, sans mandat clair, m'apparaît à la fois inapproprié et dégradant», écrit-il, en précisant qu'il refuse formellement l'offre. La NADC avait communiqué la nomination par courrier officiel le 19 août, signé par un Management Support Officer, invitant Alain Malherbe à siéger au sein de ce comité de coordination.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.